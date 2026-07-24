Castel Malnome, nuovo incendio dopo il maxi rogo: nube di fumo nero e allerta per i residenti

Non c’è tregua per la Valle Galeria. A meno di ventiquattro ore dal violento incendio che ha devastato l’area di Castel Malnome e Ponte Galeria, un nuovo rogo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio, nella stessa zona, alimentando nuovamente la preoccupazione dei residenti.

Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza,

nell’area occidentale della Capitale.

In diversi punti della zona l’aria è risultata particolarmente pesante, con un forte odore di bruciato percepito anche nei quartieri limitrofi.

Le fiamme hanno interessato oltre che la ferrovia su via della Muratella (ora chiusa al trasnito veicolare) anche la sede stradale, rendendo particolarmente critica la viabilità nella zona. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Roma Capitale e le forze dell’ordine.

In via precauzionale, le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l’area interessata dall’incendio e a limitare l’esposizione ai fumi. Ai residenti è stato raccomandato di mantenere chiuse porte e finestre in presenza di fumo persistente, di non utilizzare gli impianti di climatizzazione che prelevano aria dall’esterno e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivate nella zona prima del consumo.

Nel frattempo è stato attivato il monitoraggio della qualità dell’aria da parte di Arpa Lazio, che effettuerà le rilevazioni ambientali necessarie per verificare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti. I risultati delle analisi saranno resi noti attraverso i canali istituzionali dell’Agenzia.

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