Caudo: “Disagi in scuole del III municipio. Pessima gestione organizzativa di Roma Capitale”

“In Alcune scuole sede di seggio elettorale del Municipio III stamane ci sono stati disagi connessi a una pessima gestione organizzativa da parte del comune di Roma. In Particolare all’Istituto comprensivo Fidenae le sezioni della scuola dell’infanzia hanno avuto un accesso ritardato di quasi un’ora a causa dell’impraticabilità delle aule con alcuni genitori costretti a tornare a casa con i bimbi. Come Municipio ci faremo portatori all’Ufficio elettorale nel denunciare tali inadempienze e siamo a fianco dei genitori e dei dirigenti scolastici. L’abbiamo detto fin dall’inizio: far svolgere il referendum nelle scuole a una settimana da una difficilissima apertura avrebbe prodotto ulteriori ostacoli. Così è stato, oltre le peggiori aspettative. Purtroppo, pare che il buon senso non sia più l’orizzonte dell’agire pubblico”.

Queste le parole di Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio in una nota.