Celli: valorizzare il ruolo di Roma come meta della via Francigena

Il 23 marzo 2023, nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, si è svolto il Convegno “Romee.

L’Europa in Cammino” promossa dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina.“

Aprire un tavolo di lavoro per valutare i numeri e i profili dei camminatori sulla via Francigena per attivare le migliori strategie e rendere la città di Roma sempre più appetibile, anche in vista del Giubileo 2025”. E’ l’idea lanciata dalla Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli nel corso del convegno.

“Come Presidenza dell’Assemblea Capitolina – ha affermato la Presidente Svetlana Celli abbiamo promosso un momento di confronto sulle ‘vie Romee’, gli antichi percorsi che i pellegrini fin dal medioevo intraprendevano per raggiungere Roma per rendere omaggio alla tomba di San Pietro. Ringrazio gli assessori Miguel Gotor e Alessandro Onorato per la loro presenza, perché ritengo necessaria una riflessione trasversale e di sinergia su questo tema, sia in termini culturali che di promozione turistica. Così come prezioso è stato il contributo di Francesco Rutelli e dei relatori intervenuti: Massimo Tedeschi, Silvio Marino, Mirko Pacioni, Aleksandra Grbic e Vincenzo Luciani”

“Vogliamo impegnarci per valorizzare le potenzialità di Roma quale meta dei pellegrini sulla Francigena e sulle altre vie – ha aggiunto Celli – Il Cammino può rappresentare uno stile di vita salutare, un’opportunità di crescita e di sviluppo personale, di rispetto per i territori che si attraversano. Ma anche esempio di turismo sostenibile e di ‘buona pratica’ per il raggiungimento degli obiettivi nell’Agenda 2030. Così come recuperare i valori etici e spirituali del Cammino e del Camminare, anche in preparazione dell’anno giubilare 2025. Al tempo stesso, facendo squadra, dobbiamo proporre soluzioni alle criticità circa l’accesso dei percorsi alla città, la segnaletica, la manutenzione dei percorsi e la loro fruibilità; ipotizzare un lavoro di mappatura e di sviluppo di tutto il sistema di accoglienza, ospitalità, ristorazione, servizi”.