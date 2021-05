Cento anni, ma non li dimostra

Sabato 15 maggio 2021 alle ore 11, presso il teatro Hamlet, uno gioiello teatrale inventato da Gina Merulla nel cuore del Pigneto, in via Alberto da Giussano 13, il professor Rino Caputo delizierà i pochi fortunati (covid impera) con un appassionato simposio sul centenario del dramma “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello.

Era il 9 maggio 1921, quando al teatro Valle veniva rappresentato per la prima volta il dramma che avrebbe rivoluzionato il teatro moderno, ma che ebbe un esordio burrascoso.

Pirandello era forse troppo avanti con i tempi?

Fu un azzardo, avrebbe dovuto aspettare tempi più maturi?

Eppure se al Valle fu fortemente contestato, ma non da tutti, in altri teatri italiani e stranieri, ebbe un successo straordinario ed immediato.

Pirandello rimaneggiò più volte i Sei personaggi e la terza edizione (1925), ne decretò il definitivo successo; merito anche della prefazione che ne chiariva gli aspetti ed i passaggi più ostici.

Le luci si abbassano, il chiacchiericcio si attenua per scomparire del tutto, si illumina il palcoscenico, la magia del teatro inizia, ma… il palcoscenico è ancora in allestimento!

Chi sono gli attori?

Chi sono gli intrusi?

Perché gli spazi tradizionali, il palcoscenico da una parte e la platea dall’altra, non sono più ben distinti?

I personaggi si sono materializzati per rivoltarsi contro il loro creatore?

Lo spettatore è diventato egli stesso un attore integrato nell’opera a sua insaputa?

Si può capire il disorientamento del pubblico nel 1921, ma la contestazione violenta che ne seguì, non impedì a Pirandello di completare il suo concetto del “Teatro nel Teatro” con altre due opere: Questa sera si recita a soggetto e Ciascuno a suo modo.

In Pirandello c’è amarezza o ironia nell’insanabile conflitto tra l’essere e l’apparire?

Tutti questi dubbi verranno chiariti dal Professor Rino Caputo in un vero contesto teatrale e con un pubblico vero.