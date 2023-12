Venerdi 15 dicembre 2023 alle ore 18, nella sede di Via Aldrovandi 16, in Sala Italia, l’Associazione Pugliese di Roma presenterà un libro molto interessante: Cento (e uno) caffè con Dante di Paolo Farina.

L’autore pugliese del libro, dialogherà con il prof. Rino Caputo, grande conoscitore del Sommo Poeta. Partecipa Sabino Zinni.

Letture dell’Attrice Cecilia Zingaro che certamente ci trasmetterà grandi emozioni.

“Nell’occasione – dice la Presidente dell’Associazione Irene Venturo – ci scambieremo gli auguri per le Festività e sono certa che avremo modo di confrontarci sui progetti del prossimo anno. Informo inoltre che dopo la Serata del 6 dicembre con il Festeggiamento del nostro Santo Patrono S. Nicola, la cui figura è stata magistralmente delineata da Don Francesco Monterisi, durante la celebrazione della S. Messa, è seguito l’incontro conviviale c/o il Circolo Ufficiali di Polizia svoltosi in modo piacevole”.