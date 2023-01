Centro Culturale Polivalente Michele Testa, assemblea pre-elettorale il 12 gennaio 2023

Convocazione Assemblea pre-elettorale per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente e componenti del Comitato di Gestione del Centro Culturale Polivalente Michele Testa di viale F. De Pisis 1 come da risoluzione del Consiglio n. 75

Gli iscritti al Centro Culturale Centro Culturale Polivalente Michele Testa sono invitati a partecipare all’Assemblea pre-elettorale convocata per il giorno 12 Gennaio 2023 alle ore 17.30 presso il Centro Culturale Polivalente Michele Testa sito in viale F. De Pisis, 1. L’Assemblea avrà quale Ordine del Giorno la presentazione delle candidature alle cariche di Presidente e componenti del Comitato di Gestione del Centro Culturale. Le autocandidature potranno essere presentate presso il centro nel corso dell’Assemblea oppure, per chi fosse impossibilitato a partecipare, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo presso l’Ufficio interessato.

Si fa presente che:

– al fine della costituzione del seggio, per le elezioni che si terranno il giorno 2 febbraio 2023 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso il Centro Culturale Polivalente Michele Testa sito in viale F. De Pisis, 1, in Assemblea pre-elettorale si dovranno individuare 3 membri tra gli iscritti al Centro (5 se il Centro ha più di 1000 iscrizioni) che comporranno, unitamente a Presidente e Vice presidente designati dal Municipio il seggio elettorale.