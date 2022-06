Centro Studi Atelier Centodue due settimane di eventi per gli allievi e i coristi

Arriva il mese di giugno e, come ogni anno, gli allievi dei corsi di strumento e i coristi delle 4 formazioni corali del Centro Studi Atelier Centodue di Torpignattara, sono pronti per esibirsi! Arrivano infatti i Saggi di Fine anno, i concerti per la Festa Europea delle Musica ma anche la partecipazione a eventi esterni sotto invito di enti e associazioni varie.

Ed ecco il “cartellone” fino al 17 giugno 2022

Si tratta di eventi gratuiti a partecipazione libera!

Domenica 5 giugno il Coroincanto Vocifemminili senzaconfini ha partecipato alla Festa di Primavera organizzata dall’Ambulatorio “Curare con Cura” dell’ASL ROMA 2, a Largo Preneste.

Sabato 11 giugno alle ore 17.00 al Teatro Studio UNO (Via carlo della Rocca 6 – Torpignattara) si terranno i “Saggi di fine anno” per gli allievi delle classi di strumento e canto e per i gruppi di Propedeutica musicale, Coro dei 102 e Nuovo Coro Popolare.

Mercoledì 15 giugno alle ore 18.30 sarà la volta del Coroincanto, diretto dal M° Paula Gallardo, che parteciperà alla mostra “Nudità” allestita dall’Associazione “Il Tempo delle Donne” alla Casa Internazionale delle Donne in via della Lungara 19, Trastevere.

Giovedì 16 giugno alle ore 21.00 nel Teatro della Parrocchia S. Maria Regina Mundi (via A. Barbosi 6, Torrespaccata) si svolgerà il concerto “Il meglio di Jesus Christ Superstar” con la partecipazione di un coro che riunisce coristi di varie formazioni del M° Paula Gallardo tra cui Coroincanto e Nuovo Coro Popolare del Centro Studi Atelier Centodue.

Venerdì 17 giugno alle ore 18.00 nella sala Teatro Fortezza Est (via Laparelli 62, Torpignattara) si terrà il concerto “Sotto il cielo di Roma”, che fa parte del cartellone di eventi dell’Associazione Chorus Inside Lazio, la Federazione corale regionale, per la Festa Europea della Musica.

A questo concerto, organizzato dal Centro Studi Atelier Centodue in collaborazione con il Coro Note Controvento del M° Luigi Ferrante, partecipano il Coro dei 102, formazione composta da bambini dai 3 ai 10 anni, e il gruppo giovanile Voci D’Oro, la nuova formazione corale di adolescenti della nostra associazione, entrambi diretti dal M° Paula Gallardo.

E allora…buona musica a tutti e tanto divertimento!