Che cosa fare per un Capodanno alternativo a Roma

Chi è alla ricerca di idee interessanti per trascorrere un Capodanno alternativo potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di un veglione passato a bordo di un battello che naviga sulle acque del Tevere. Si tratta di una possibilità concreta, oltre che un sogno non solo per tanti abitanti della Capitale, ma anche per turisti che arrivano nella Città Eterna da ogni parte d’Italia e del mondo.

Vale la pena, allora, di non lasciarsi scappare l’opportunità di un Capodanno a Roma sul fiume, un’esperienza da vivere almeno una volta nella propria vita. D’altro canto la città offre una bellezza che toglie il fiato, regalando una visuale inedita e speciale.

Una traversata sul fiume

La traversata sul fiume è ciò che di meglio si possa desiderare per far sì che l’arrivo del nuovo anno risulti memorabile. L’occasione è di quelle straordinarie e che meritano di essere colte al volo. Inoltre, il Capodanno sul Tevere può essere magnifico anche per la cena e il brindisi del 31 dicembre.

Il battello è l’imbarcazione più simbolica per la navigazione sul corso d’acqua, e per l’occasione viene allestita con ricercatezza e in modo elegante, che si tratti di una serata da trascorrere in compagnia degli amici o con il proprio partner, seguendo un mood più romantico.

La bellezza di Roma

Quella che si prospetta è una serata che rimarrà ben impressa nella memoria e nel cuore, con Roma sullo sfondo che sarà una complice silenziosa.

I festeggiamenti cominciano già nel tardo pomeriggio, grazie a un percorso che coniuga la magia del centro storico alla splendida cornice di un appuntamento che non potrà essere ripetuto, se non dopo un anno.

Il molo storico di Castel Sant’Angelo è la location migliore che si possa desiderare da questo punto di vista, e non a caso è stato fonte di ispirazione per molte ballate tradizionali.

Il punto di partenza

Questo è, dunque, il punto di partenza ideale per gli ospiti, i quali potranno accedere a un aperitivo di benvenuto, basato su una selezione di meraviglioso finger food abbinato a bollicine che contribuiscono a rendere la serata decisamente più frizzante, anche in senso metaforico.

Il viaggio in battello è impreziosito dalle note garantite da un piacevole intrattenimento musicale, basato sui più importanti successi del presente e del passato; dopodiché, non c’è niente di meglio di un travolgente show dal vivo, sempre di carattere musicale.

Come fare per trascorrere il Capodanno 2024 sul battello a Roma

La tradizione impone, per la cena del 31 dicembre, una lunga teoria di leccornie: è ciò che avviene anche durante il viaggio in battello sul fiume Tevere. Non c’è niente di meglio di piatti deliziosi per omaggiare il cenone di San Silvestro e la sua tradizione. E non è ancora tutto, poiché il copione prevede che al termine della cena giunga il momento del brindisi, con il quale accogliere il 2024 nel modo più divertente. Così, mentre tanti sono immersi nel traffico e nei suoi ingorghi, magari alla ricerca di un parcheggio, coloro che puntano sul veglione sul Tevere possono mettere da parte ogni preoccupazione e abbandonarsi ai dolci movimenti del fiume.

Per saperne di più, si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@capodannoroma.org.

Il sito web Capodannoroma.org

Per organizzare il Capodanno 2024 a Roma in modo impeccabile, il portale Capodannoroma.org è il punto di riferimento a cui affidarsi: grazie a questo sito è possibile, infatti, conoscere tutti gli eventi più esclusivi e tutte le migliori feste che vengono organizzate nella Capitale.

Una volta individuato l’evento, non bisogna far altro che comprare l’ingresso: basta un click per partecipare. Una volta ricevuti i biglietti, si stampa il messaggio di posta elettronica, che dovrà essere presentato all’ingresso. Capodannoroma.org si presenta come una guida ricca e completa che contiene tutte le indicazioni grazie a cui è possibile festeggiare il Capodanno scegliendo uno fra i tanti appuntamenti in programma nella Capitale. Dai ristoranti alle discoteche, dagli spettacoli di cabaret agli open bar, ci sono proposte per tutti i gusti e per tutte le esigenze, con eventi che assecondano le richieste sia dei grandi gruppi di amici che delle famiglie con bambini, come pure quelle delle coppie che hanno voglia di passare una serata dal tocco romantico.