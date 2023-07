Che cos’è la droga? Alla scoperta della verità 

La droga fa parte della nostra cultura ed è diventata una normalità farne uso. Il fenomeno si sta espandendo soprattutto tra i giovani.

“Nel 2021, il 24,1% degli studenti in Italia, pari a 621 mila 15-19enni, ha riferito di aver utilizzato almeno una volta nel corso della propria vita una sostanza illegale tra cannabis, cocaina, stimolanti, allucinogeni e oppiacei, soprattutto gli studenti di genere maschile (M=27,1%; F=20,9%). ”

Questi sono dati del Dipartimento delle politiche antidroga, sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che monitora continuamente la scena italiana. Purtroppo la tendenza è verso l’alto, mentre si sta abbassando l’età in cui i giovani iniziano a farne uso. Siamo arrivati alle scuole medie ed oggi si parla di ragazzi di 12 anni che vi si avvicinano per la prima volta.

Che cos’è la droga? Quali sono i suoi pericoli? Molte delle cose che si sentono in giro sono senz’altro vere, ma la maggior parte non lo sono. Di sicuro un ragazzino di dodici anni non sa a cosa va incontro quando la accetta per la prima volta. E’ importante perciò dare ai ragazzi i dati veri sulle sostanze stupefacenti perché solo così si possono aiutare le persone a prevenire problemi di droga.

La Fondazione Un Mondo libero dalla droga è impegnata da anni a portare avanti questa campagna di sensibilizzazione . Per questo scopo sono stati creati opuscoli informativi per ogni tipo di droga più comune. Non a caso si intitolano La Verità su… seguiti dal nome delle sostanze più comuni

come: Ecstasy, cocaina, Crystal meth, inalanti, eroina, LSD, antidolorifici.C’è poi l’opuscolo La Verità sulla

droga, che tratta il fenomeno in maniera più generalizzata.

Grazie a queste informazioni su ciò che ogni droga è e sui suoi pericoli, ogni persona può decidere responsabilmente di non assumerle.

Si è scoperto, infatti, e qui citiamo direttamente l’opuscolo: “Quando è stata fatta un’inchiesta sugli adolescenti per scoprire oerché cominciavano a fare uso di droga in primo luogo, il 55% ha risposto che era stato a causa di pressioni da parte dei loro amici. Volevano essere alla moda e popolari. Gli spacciatori lo sanno.

Si avvicineranno a te come amici e si offriranno di aiutarti con “qualcosa che ti tira un po’ su”. Questa droga ti “aiuterà a stare meglio con gli altri” e ti renderà un “figo”.

Gli spacciatori, motivati dai profitti che ne ricavano, ti diranno qualsiasi cosa per far sì che tu acquisti droga. Ti diranno che l’LSD “espande la tua mente”.

Continua ancora l’opuscolo: “A loro non importa se la droga rovina la tua vita fino a quando loro saranno pagati. Tutto quello che importa loro è il denaro. Ex spacciatori hanno ammesso che vedevano i loro compratori come “pedine in un gioco di scacchi”.”

In conclusione: una vera e propria strategia di marketing intorno a questo prodotto. Spesso, poi, sono gli stessi tossicodipendenti che, per procurarsi la dose, si mettono a spacciare.

E’ un girone dell’inferno in cui le persone finiscono e vengono derubate della loro potenzialità di vita. Tra l’altro se non trovano la droga per strada, c’è sempre internet a cui si può accedere o le droghe prescritte legalmente dai medici: analgesici, tranquillanti, antidepressivi, sonniferi e stimolanti. Queste sembrano sicure. Del resto vengono prescritte da persone competenti, ma, a lungo andare possono creare dipendenza come l’eroina e la cocaina. L’analgesico Oxycontin, per esempio, è potente come l’eroina e ha gli stessi effetti sul corpo.

Nei ragazzi, a causa dei dati falsi, manca completamente il senso del pericolo. Uno spacciatore che si avvicina loro, o un amico intimo, e dice loro: ” La droga ti renderà popolare tra le ragazze “oppure” la tua vita poi sarà una festa” spiana la strada verso il suo guadagno assicurato e verso una vita di inferno per il suo cliente.

Bisogna arrivare prima degli spacciatori.

I dati falsi hanno pervaso anche i mass media. Vediamo film in cui tranquillamente la assumono senza subire nessun tipo di conseguenza negativa. Ascoltiamo canzoni che inneggiano al suo consumo. Leggiamo interviste di artisti famosi che confessano candidamente di farne uso senza remore.

I dati falsi più eclatanti riguardano tra l’altro la Marijuana. Citiamo ancora l’opuscolo diella Fondazione Un Mondo libero dalla droga su questa sostanza: La Verità sulla Marijuana: “Anche se la canapa (dalla quale viene prodotta la marijuana) contiene più di 400 sostanze chimiche, il principale ingrediente che influenza la mente è il THC.”

Ora: “Utilizzando le moderne tecniche di coltivazione, i coltivatori di canapa hanno sviluppato delle varietà di canapa che hanno dei contenuti di THC molto superiori rispetto al passato. Nel 1974 i livelli di THC eerano dell’1%. nel 1994 erano del 4%. Nel 2008 i livelli di THC hanno raggiunto il 9.6%. Il valore più elevato da quando è cominciata l’analisi di questa droga negli anni 70.” Oggi, però, si riesce ad andare molto oltre: “Una forma di canapa, chiamata sinsemilla ( che in spagnolo significa “senza semi”), può avere dei livelli di THC che vanno dal 7,5% fino al 24%.”C’è poi un altro aspetto altrettanto inquietante da considerare; “Poichè si sviluppa una tolleranza, la marijuana può portare i consumatori ad usare droghe più forti per raggiungere lo stesso sballo.”

La marijuana, perciò, senza dubbio, è una sostanza stupefacente pericolosa al pari di altre. Se c’era bisogno di un’altra prrova per questo, eccola: “Dopo l’alcol, la marijuana è la seconda sostanza riscontrata nelle autopsie di persone morte in incidenti automobilistici negli Stati Uniti.”

Per i ragazzi è una normalità drogarsi

La Fondazione per un Mondo libero dalla droga, oltre a fornire materiali educativi ,lavora con i giovani, gli educatori, varie organizzazioni di volontariato ed agenzie governative che hanno interesse ad aiutare le persone ad essere libere dalla droga.

In Italia è presente su quasi tutto il territorio nazionale tramite una rete divolontari che hanno tenuto conferenze nelle scuole, conferenze per i genitori , distribuzione di materiali nella strade, nelle piazze,, tramite gazebi, nelle fiere, nelle spiagge, nei mercati, nei campeggi e nelle attività commerciali tramite appositi espositori. Hanno tenuto webinar di informazione e partecipato a manifestazioni sportive quali tornei, gare podistiche, motoraduni, ecc.

Sono intervenuti in convegni, congressi e trasmissioni radio e televisive.

Ormai per i ragazzi è diventata una normalità drogarsi. Se non lo fanno vengono esclusi dal loro gruppo di amici. Può sembrare un’impresa impossibile combattere questo fenomeno anche considerando che continuamente nuove droghe vengono immesse nel mercato. Quanto pericolose sono queste ultime?

Inoltre, e di questo i genitori sono completamente ignari: fertilizzanti, sali da bagno, deodoranti, colla e sostanze chimiche varie, che normalmente possono essere acquistati al supermercato, vengono utilizzati dai ragazzi per sballarsi. Sono i famigerati inalanti. I ragazzi li sniffano direttamente dai contenitori aperti o in vari altri modi per ottenere l’effetto desiderato. Questa pratica può causare danni fisici e mentali irreversibili.

La Fondazione Un Mondo libero dalla Droga

Molti usano la droga per risolvere problemi esistenziali: ma oltre a non risolvere il problema, quella soluzione rappresenterà poi un problema ancora più grande ed insormontabile. La droga si nutre della sofferenza umana e ha dietro di se’ una scia di sangue che continuamente si ncrementa. Quanti sono, infatti, gli incidenti stradali mortali causati da persone sotto l’effetto di queste sosstanze oppure quanti sono gli omicidi perpetrati sempre da persone sotto quegli effetti? Neanche il diavolo in persona avrebbe potuto escogitare una cosa simile. Ecco perché il problema riguarda tutti. L’unica soluzione è istruire le persone, i giovani, i ragazzi su cosa effettivamente è una sostanza stupefacente in modo che possano scegliere liberamente di non farne uso.

I volontari della Fondazione Un Mondo libero dalla Droga sono a disposizione per aiutare e consigliare a prevenire. Questa Fondazione fornisce anche le informazioni di cui si può avere bisogno per dare inizio ad una attività di prevenzione nella propria zona.

Per informazioni: 3775534347 oppure www.noalladroga.it