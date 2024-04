Chiuso l’accesso alla discarica di via Tor Cervara

In un nostro articolo del 25 marzo ci eravamo occupati della questione di una discarica abusiva su un terreno privato in via Tor Cervara, che negli ultimi due anni si era ingrandita in modo esponenziale, creando grandi rischi a livello ambientale. (Nella foto in alto la via d’accesso oggi chiusa dal Comune; nella seconda foto una parte dei rifiuti fotografati il 25 marzo.)

Nell’articolo avevamo ripercorso i fatti che hanno portato la Magistratura a porre sotto sequestro l’area e i passi necessari per poter provvedere alla bonifica del terreno.

Il 12 aprile siamo stati informati dall’Assessora Desideri, da noi interpellata sulla vicenda, che – anche a seguito del nostro articolo – l’Amministrazione ha provveduto a chiudere l’accesso all’area, impedendo il susseguirsi di ulteriori sversamenti.

Ringraziamo l’Amministrazione per essere intervenuta prontamente per la chiusura dell’area e per averci informato, e confidiamo in una celere soluzione della bonifica, secondo i passaggi e le tempistiche che ci sono stati indicati, in base ai quali entro l’estate si dovrebbe poter procedere alla rimozione di tutti i rifiuti presenti sull’area in questione.

