Christmas for you, programma di iniziative per bambini e over 65

La Giunta Capitolina approva il programma “Christmas for you 2023”: diverse iniziative rivolte agli ospiti delle case famiglia e alle persone anziane per trascorrere il Natale insieme in città.

“Uno degli obiettivi primari di welfare cittadino – sostiene l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – è il contrasto all’isolamento sociale che spesso è anche il risultato di fragilità difficili da intercettare. In particolare le festività natalizie possono rappresentare un momento di forte malinconia, soprattutto per le persone che vivono in una condizione di solitudine e di marginalità sociale. Per questo abbiamo voluto organizzare alcune iniziative e attività che possano promuovere la partecipazione e aiutare i bambini a crescere insieme, con giornate diverse che possano spezzare la routine e offrire occasioni per riscoprire il valore e il piacere dello stare in compagnia”.

Tra le iniziative in programma: il progetto “Una giornata da non dimenticare”, in collaborazione con Farmacap, prevede la partecipazione di circa 400 anziani ad una giornata speciale. Il prossimo 15 e 18 dicembre 2023 potranno, ad esempio, assistere ad uno spettacolo teatrale, andare a pranzo insieme in un ristorante del centro di Roma e visitare la mostra dei presepi e la Basilica di S. Pietro.

Il pomeriggio del 20 dicembre, presso la casa di Riposo Roma3, si terrà il concerto di natale a cui seguirà una cena tutti insieme e uno scambio di doni.

Sempre il 20 dicembre al Teatro Argentina, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, si terrà lo spettacolo “Storie di Natale” di Gianni Rodari che vedrà la partecipazione di bambini ospiti di case-famiglia e di nuclei monoparentali (madri/bambino).

Continuano poi le iniziative a Piazza Navona con spettacoli di burattini per i bambini delle case famiglia che hanno anche contribuito a decorare “l’albero della Pace”. Lunedì 18 dicembre alle ore 10, presso l’Acquario, si terrà poi uno spettacolo di musica e canto realizzato dagli alunni della Scuola Primaria “Casalotti” che hanno partecipato al laboratorio “musica insieme”, con l’intento di favorire l’inclusione e aiutare i bambini a socializzare.

Per promuovere iniziative in modo più diffuso nei territori, l’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute ha messo poi a disposizione di ogni Municipio appositi fondi per l’organizzazione di eventi, feste, momenti ludici e culturali a favore delle persone anziane durante le festività natalizie.