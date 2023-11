Christmas Land Demar 2023, dal 2 dicembre a Tor Tre Teste

Il 2 dicembre inizierà Christmas Land a Il Giardino dei Demar.

In via Davide Campari 263, nei weekend (a partire dalle ore 15:30), ci saranno otto appuntamenti con laboratori di disegno, cucina, decorazione, canto e danza, a cui sono invitati a partecipare tutti i bambini per vivere insieme la magia del Natale.

Ecco nel dettaglio il programma di Christmas Land

2 dicembre: Un disegno per Babbo Natale!

Le aiutanti di Babbo Natale, dalle ore 15.30 in poi, attendono i bambini nel laboratorio “Un disegno per Babbo Natale” in cui realizzare un disegno natalizio da imbucare nella posta di Natale “Caro Babbo Natale ti scrivo”.

3 dicembre: Creatività natalizia!

Le aiutanti di Babbo Natale, dalle ore 15.30 in poi, nel laboratorio “creatività natalizia” aiuteranno i bambini a decorare le palline per l’albero di Natale.

8 dicembre: Festa dell’Immacolata!

Le aiutanti di Babbo Natale aspettano i bambini, dalle ore 15.30 in poi, per festeggiare insieme con la baby-dance natalizia, il baby-trucco natalizio e il festival delle mascotte.

9 dicembre: Un disegno per Babbo Natale!

Le aiutanti di Babbo Natale, dalle ore 15.30 in poi, terranno il laboratorio “Un disegno per Babbo Natale” in cui realizzare un disegno natalizio da imbucare nella posta di Natale “Caro Babbo Natale ti scrivo”.

10 dicembre: I canti natalizi!

Le aiutanti di Babbo Natale, dalle ore 15.30 in poi, organizzano il laboratorio di “Canti Natalizi” con la maestra di canto Martina, per imparare e cantare tutti insieme le canzoni natalizie.

16 dicembre: Un disegno per Babbo Natale!

Le aiutanti di Babbo Natale, dalle ore 15.30 in poi, nel laboratorio “Un disegno per Babbo Natale”, aiuteranno i bambini a realizzare un disegno natalizio da imbucare nella posta di Natale “Caro Babbo Natale ti scrivo”.

17 dicembre: La dolcezza del Natale!

Assieme alle aiutanti di Babbo Natale, dalle ore 15.30 in poi, nel laboratorio “La dolcezza del Natale”, ii bambini prepareranno deliziosi biscotti a tema natalizio! A tutti i partecipanti al laboratorio sarà offerta una dolce cioccolata calda.

23 dicembre: “Aspettando il Natale…”

Dalle ore 15.30 in poi ci sarà la Magica Festa “Aspettando il Natale”, con la baby-dance natalizia, baby-trucco natalizio e il festival delle mascotte!

Ultimo giorno del laboratorio “Un disegno per Babbo Natale” e ritiro della posta “Caro Babbo Natale ti scrivo”.

30 dicembre: “Che gioia il Natale!”

Dalle ore 15.30 in poi, le aiutanti di Babbo Natale animeranno la Magica Festa “Che gioia il Natale!” con la baby-dance natalizia, baby-trucco natalizio e tanti giochi! Inoltre ci sarà la consegna dei regali lasciati da Babbo Natale per tutti i bambini che hanno realizzato un disegno natalizio e imbucato nella posta “Caro Babbo Natale ti scrivo”.