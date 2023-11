“Christmas World”: il villaggio di Natale più grande d’Europa torna a Villa Borghese

A partire dal 2 dicembre 2023 alle ore 12:00, nella suggestiva cornice del parco di Villa Borghese, prenderà il via la seconda edizione di “Christmas World”: il villaggio di Natale più grande d’Europa che si estende su una superficie di 50.000 metri quadrati.

Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi e la Lapponia a Roma

I visitatori avranno l’opportunità di assaporare la magica atmosfera che si respira in alcune località del mondo, durante le festività natalizie, grazie alla fedele riproduzione di alcuni scorci di otto celebri città: Roma, Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi fino ad arrivare alla tradizionale terra di Babbo Natale in Lapponia.

In ciascuna di queste aree tematiche, sarà presente uno specifico angolo dedicato alla ristorazione, in cui sarà possibile assaggiare le tipiche specialità enogastronomiche di quei luoghi.

Christmas World per viaggiare tra i Natale del mondo

“Christmas World è nato durante il periodo della pandemia ed il nostro intento è stato quello di poter offrire alle persone la possibilità di poter continuare a -viaggiare-, senza spostarsi fisicamente. Questa era l’idea iniziale – alla base di questo progetto – che si è poi evoluta nel corso del tempo.

Inoltre, ci tenevamo a raccontare le differenti culture del mondo, attraverso una festività così largamente diffusa come quella natalizia” – spiega Maristella Burchietti – Officer Press dell’agenzia Lux Eventi che ha dato vita alla manifestazione.

Spettacoli folcloristici, parate, concerti gospel e musical inediti

“Christmas World” può contare sul coinvolgimento di più di 700 attori e, in tutta l’area del villaggio, i visitatori potranno assistere a varie performances artistiche come ad esempio: spettacoli folcloristici, parate e concerti gospel.

L’edizione 2023 arricchisce ulteriormente la sua offerta, grazie all’inserimento in palinsesto di 6 musical inediti a tema natalizio che – prosegue Maristella – “sono stati interamente autoprodotti, in tutte le varie fasi del processo creativo: dalla stesura del soggetto, alla realizzazione delle musiche fino alla regia”.

Wonka

Una delle novità più rilevanti di quest’edizione è rappresentata dall’area dedicata al film “Wonka” prodotto dalla Warner Bross che farà il suo debutto in Italia, sul grande schermo, il prossimo 14 dicembre.

Si tratta di un nuovo riadattamento cinematografico del celebre romanzo per bambini del 1964 di Roald Dahl che aveva già ispirato altri due film: “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” (1971) con Gene Wilder e “La fabbrica di cioccolato” (2005) con Johnny Depp. Questa nuova pellicola, con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, ripercorre la prime avventure di un giovane e determinato Willy che, come è noto, sarà destinato a diventare il proprietario della fabbrica di cioccolato più famosa al mondo.

La pista di pattinaggio su ghiaccio

Tra le varie attrazioni presenti nel parco segnaliamo, inoltre, la presenza sia del presepe più grande d’Italia che di una pista di pattinaggio sul ghiaccio di 800 metri quadrati.

Christmas World

DOVE:

Parco di Villa borghese – accesso da piazzale delle Canestre

QUANDO:

dal 02/12/2023 al 07/01/2024

ORARI:

dal lunedì al giovedì: 10:00 – 20:00;

venerdì – sabato: 10:00 – 22:00;

domenica: 10:00 – 20:00.

Gli orari sono soggetti a variazione per le seguenti date:

24 e 31 dicembre: 10:00 – 18:00;

25 dicembre: 14:00 – 20:00;

1-6 gennaio: 10:00 – 22:00;

7 gennaio: 10:00 – 20:00.

CONTATTI:

https://christmasworld.net – info@christmasworld.net

BIGLIETTI:

https://www.ticketone.it/artist/christmas-world