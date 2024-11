Ciao Tonino “er Mastro Muratore”

Stamattina alle 10 presso la Parrocchia di San Felice parenti e amici hanno portato l’ultimo saluto ad una grande e storica persona Antonio Secondo che in questi giorni ci ha lasciato.

Ci mancheranno le sue storie sulla nascita e sviluppo edilizio di Centocelle e non solo, il suo vocione, le sue parolacce, la sua schiettezza e la sua immensa simpatia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.