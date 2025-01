Lunedi 13 gennaio 2025 presso la chiesa San Tommaso d’Aquino in via Davide Campari 74 a Tor Tre Teste si sono tenuti i funerali di Tonino Angelucci.

Tonino insieme alla moglie Tina hanno reso… più dolci molte giornate dei residenti del quartiere, praticamente dalla fondazione della zona fino al 2016, quando hanno chiuso la loro storica Pasticceria da Tina in via Davide Campari.

Tina era l’anima del locale e Tonino con fare (apparentemente) più serioso le faceva da spalla (in pubblico) lasciandole spazio, un po’ alla Raimondo e Vianello.

Il locale era diviso in due, da una parte la vendita e dall’altra il laboratorio ed è facile immaginare come moglie e marito a contatto tutto il tempo si potessero esibire in esilaranti siparietti, anche quando inevitabilmente discutevano tra di loro ma sempre con un sorriso finale.

Le nostre più sentite condoglianze a Tina e ai figli Daniele e Tiziana.

Le testimonianze

Condoglianze e un abbraccio a Daniele e Tiziana. Tonino e Tina hanno fatto parte della nostra infanzia e rimarranno nella storia di Tor Tre Teste!!! Antonio B.

IL GRANDE TONINO… ho tantissimi ricordi legati alla pasticceria. Tonino una persona speciale, ero una bambinetta all’epoca, ma ogni volta che entravo lì dentro, mi sentivo a casa. Quante chiacchierate mi sono fatta con Tonino e Tina, due persone speciali e amorevoli. Sonia I.

Ciao Tonino riposa in pace. Grazie per tutte le pasterelle e le pizzette che ci hai fatto gustare per molti anni. Marco C.

Tonino fa parte della storia del nostro quartiere indimenticabile! Un abbraccio a tutta la famiglia. Simona M.

Ricordo Tonino sempre col sorriso. La sua pasticceria mi ha sempre deliziato ed è uno dei ricordi più vividi che ho di quegli anni. Cornetti, bombe, pastarelle uniche. Vivrà sempre dentro a tutti noi. Gabriele C.

Nn dimenticherò mai le domenica mattina dopo la messa con mio papà passavamo da voi in pasticceria a prendere le paste, e Tonino mi regalava sempre il Cigno con la Panna fresca e Tina una piccola meringa. Un forte e sentito abbraccio alla famiglia. Stefy.

