Cinque interventi straordinari di riqualificazione aree verdi del V Municipio

“Sono cinque gli interventi straordinari di riqualificazione delle aree verdi e attrezzate nel Municipio Roma V, programmate nei mesi passati e in corso in queste settimane.

Tra le aree interessate: Parco Villa De Sanctis (dipartimentale, nuova area fitness), Tor Tre Teste (dipartimentale, nuova area fitness), Area verde La Rustica (municipale, pavimentazione area ludica e nuove alberature), Parco Sangalli (municipale, nuova area ludica e nuove alberature) e Giardino di Piazza Sabaudia (municipale, nuova area ludica e nuove alberature).

“Questi interventi si inseriscono nel percorso più ampio di rilancio del verde pubblico e delle aree attrezzate, grazie al lavoro degli uffici e alla sinergia con l’assessora capitolina Sabrina Alfonsi” ha affermato il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste.

“Oltre agli interventi in corso, nel mese di luglio abbiamo deliberato l’impegno di 500.000€ per l’acquisto di attrezzature per altre cinque aree verdi municipali e cinque giardini scolastici. A ciò si aggiungono i 365.000€ ottenuti dal Campidoglio con l’ultima variazione di bilancio e che, nelle prossime settimane, saranno alla base del lavoro di progettazione degli uffici municipali” ha proseguito l’assessore al verde pubblico Edoardo Annucci.

Inoltre, dal Municipio fanno sapere che nei prossimi giorni saranno aperti nuovi cantieri nei quartieri di Casale Rosso e Tor Sapienza“.