Colli Aniene, Art Junior in mostra

Un’iniziativa davvero speciale quella che permetterà agli aspiranti pittori, tutti facente parte dell’associazione “I Nostri Figli al Centro della sQuola”, di vedere esposte le proprie tele il 13 aprile 2024, in Largo Franchellucci 24.

“È la prima mostra dedicata ai nostri giovani Art junior” ci spiega l’artista Dominika Kraczov organizzatrice dell’evento “Il tema è libero. Ogni bambino ha espresso nella sua tela un pensiero ,un desiderio, una rappresentazione di ciò che lo rende felice. Alcuni hanno dipinto animali, altri la famiglia , altri una semplice tela completamente rossa.. insomma hanno liberato la fantasia”.

“Insomma un modo per mostrare che l’arte è espressione libera senza barriere di età l’esposizione si terrà sabato 13 aprile dalle ore 10. È libera a tutti. Nel pomeriggio dalle ore 16 alle 18:30 si faranno il trucca bimbi e un laboratorio di disegno accompagnato tutto dalla musica. Tutto completamente gratuito ed aperto a tutti, grandi e piccini”.

“Un modo davvero bello di scoprire come ogni artista ha deciso di esprimere se stesso ed il suo mondo senza il vincolo di un tema. Una mostra diversa che non mancherà di stupire come solo i più piccoli sanno fare.

“La bellezza di questi lavori” conclude l’organizzatrice ”sta proprio nella loro diversità.. perché ognuno è speciale nel proprio modo di vedere il mondo”.

