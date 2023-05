Colli Aniene. Grazie da una Testata all’altra

Il 20 Maggio 2023 abbiamo pubblicato l’articolo a cura di Caterina Mazza, 4°C Istituto Croce Aleramo: “La Testata dello Studente: chiudere (e aprire!) in bellezza – Un incontro con il direttore del giornale locale Abitare A Vincenzo Luciani ed il redattore Henos Palmisano.

Oggi abbiamo ricevuto in dono copia dell’ultimo numero di “La Testata dello Studente” ed ecco il link per farne partecipi i nostri lettori offrendolo in lettura.

In questo numero di La Testata, in chiusura dell’anno scolastico, ci siamo anche noi, in bella evidenza, anche con la foto di un nostro vecchio e purtroppo attuale articolo sul Depuratore di Roma est

Grazie quindi alla giovane redazione di La Testata dello Studente dalla (ahimè!) vecchia redazione di Abitare A.