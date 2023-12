Colli Aniene: Pedalata con la Befana

Pian piano si delinea il programma della “Pedalata con la Befana di Colli Aniene” che partirà il 6 gennaio 2024 alle ore 10.30 dal Parco Tozzetti di Colli Aniene.

Questo sarà il terzo anno consecutivo che vedrà impegnato in prima linea l’associazione “I nostri figli al centro della sQuola” promotori di questa splendida iniziativa. Un modo alternativo per festeggiare la Befana e per sensibilizzare il tema sulla mobilità dolce ed ecologica. Non solo bici, ma anche monopattini, pattini e tutti i mezzi ecosostenibili.

In attesa del programma definitivo, non resta che preparare le bici per pedalare con la Befana.