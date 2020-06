Colli Aniene, tanti danni per qualche aperitivo

I soliti ignoti colpiscono ancora Colli Aniene: il bottino finale qualche aperitivo e tanti danniNon si tratta di un remake del film di Mario Monicelli, con Capannelle, Ferribotte e soprattutto un cast straordinario come Vittorio Gasman, Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale e Totò, ma stiamo portando in evidenza la realtà di una nuova banda che colpisce nel quartiere con bottini molto vicini alla “pasta e ceci” che concluse il colpo dei soliti ignoti.

A farne le spese, dopo una gelateria di viale Bardanzellu e un bar di piazza Franchellucci, è stata la sala Falconi dove ha sede l’Associazione Italiana Casa Ufficio Soci. A parte i danni alle varie porte (circa 2.000 euro per rimettere a posto tutto), forzate probabilmente con un “piede di porco”, il bottino dei ladri è stato quantomeno ridicolo: qualche aperitivo contenuto nel frigorifero.

A parte questo, è preoccupante che questi “ladri di galline” riescano ad agire impunemente senza che si riesca a fermarli. È noto che in questo quartiere la sicurezza procede per cicli. Abbiamo avuto quella delle molteplici rapine agli esercizi commerciali, è seguito un periodo di scassi a box ed appartamenti, poi i piromani che hanno incendiato auto e negozi e infine le ripetute visite dei ladri nelle scuole. Ora è la volta delle forzature e delle intromissioni per raggranellare pochi spiccioli. Siamo certi che le forze dell’ordine siano già alla ricerca dei responsabili ma continuiamo a sostenere che questo quartiere avrebbe bisogno di un presidio fisso di polizia.

Antonio Barcella