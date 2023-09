Colli Aniene. Tutti insieme per “Crescere in Bici”

I l 23 Settembre 2023, presso l’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro in Via Fernando Santi 65 a Colli Aniene, si terrà l’open day con un percorso didattico della Scuola di Mountain Bike E.C.B.

Ad introdurre il progetto alle ore 10.00 sarà il presidente dell’associazione “I nostri figli al centro della sQuola” che sarà seguito dall’illustrazione del percorso didattico a cura del Maestro Nazionale di MTB e responsabile della scuola E.C.B Brunaldo Tombellini. Non ci si limiterà solo ad introdurre e spiegare il progetto difatti, dalle ore 10.30, è prevista una dimostrazione delle strutture a cura della scuola di mountain bike e la possibilità di un giro dimostrativo per gli interessati (che dovranno avere un’età minima di sette anni ed indossare il casco). Il laboratorio “Crescere in Bici” non è solo un modo per fare esercizio fisico, ma ha molteplici aspetti positivi come: conoscere il territorio, rispettare le regole, imparare a valutare il rischio e i limiti, aumentare l’autostima e chiaramente socializzare.

Tutto questo è reso possibile, oltre all’associazione “I nostri figli al centro della sQuola” ed alla Scuola di Mountain Bike E.C.B., anche alla sensibilità della dirigente Patrizia Tozi dell’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro. Il tema della mobilità sostenibile è molto a cuore all’associazione “I nostri figli al centro della sQuola” difatti, il giorno successivo all’Open Day, prenderanno parte all’iniziativa “Scatenati in bici-Kidkal mass a Roma”. Un modo per dimostrare che la mobilità alternativa ed ecologica è una realtà viva e pienamente praticabile.