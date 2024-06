Come scegliere il miglior provider internet per la casa

Al giorno d’oggi, disporre di una connessione altamente performante anche in casa è fondamentale. Che si tratti di lavorare da remoto, studiare online, guardare in streaming contenuti multimediali oppure di gaming, la qualità del servizio può influenzare significativamente l’esperienza digitale e, di conseguenza, anche sulla nostra quotidianità.

Un servizio scadente, infatti, può causare frustrazione, interruzioni e inefficienze. Per evitare questi problemi, è essenziale sapere come scegliere il provider internet più adatto alle proprie esigenze ma, anche, trovare le offerte più vantaggiose per evitare di confrontarsi con delle bollette salate.

Scegliere la connessione sulla base delle esigenze domestiche

Per scegliere la tipologia di connessione è importante considerare una serie di fattori, come il numero di dispositivi che utilizzeranno internet contemporaneamente.

Per una valutazione accurata è importante non soffermarsi esclusivamente sui componenti della famiglia ma anche tenere conto di tutti i dispositivi elettronici che necessitano di una connessione alla rete per le loro prestazioni, come per esempio impianti di domotica, sistemi di antifurto di ultima generazione, elettrodomestici smart, decoder ecc.

Nel caso in cui sia richiesto un impiego piuttosto massivo, è consigliabile optare per la fibra ottica FTTH, vale a dire la più performante attualmente disponibile, che permette di raggiungere una velocità di 2.5 Gbps. Anche la fibra ottica FTTC risulta indicata per soddisfare al meglio un ampio numero di necessità, tra cui la fruizione di contenuti in streaming in altissima definizione e lo smart working.

Naturalmente, nel caso in cui si viva in un’area non ancora raggiunta dalla connettività ultraveloce, è ancora possibile optare per l’ADSL, che garantisce buone prestazioni per diverse attività quotidiane.

Confrontare le offerte internet per casa dei provider

Una volta definite le proprie esigenze e verificata la copertura della propria area di residenza, è possibile procedere alla scelta del provider.

Per agevolare il processo decisionale, il consiglio è quello di passare in rassegna le offerte internet casa attualmente disponibili attraverso portali di comparazione come Facile.it, che permettono di analizzare una serie di aspetti fondamentali.

Oltre ai costi mensili, infatti, in fase di scelta è importante esaminare attentamente parametri come la velocità di download e upload, la latenza e la presenza di eventuali servizi aggiuntivi.

La velocità di download e upload è uno degli aspetti più cruciali: la velocità di download determina quanto rapidamente si possono scaricare i contenuti, mentre la velocità di upload è importante per caricare file, fare videochiamate e giocare online.

La latenza, invece, è il tempo che impiega un pacchetto di dati a viaggiare da un dispositivo fino al server di destinazione e ritorno. Misurata in millisecondi (ms), una latenza bassa è essenziale per svolgere al meglio qualsiasi tipo di attività in tempo reale. Al contrario, una latenza elevata può causare ritardi, influenzando negativamente l’esperienza utente​.

Naturalmente, rimane importante leggere attentamente le clausole contrattuali, così da assicurarsi dell’assenza di eventuali spese nascoste e conoscere le politiche di disdetta. Compiere una scelta del tutto informata permette di evitare brutte sorprese e permette di usufruire di una connessione internet stabile e affidabile.

