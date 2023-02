Comitato Pro Stadio: “Lo stadio vale il 20% dei redditi del Quarto Municipio, si deve fare”

“Il nostro Comitato nasce sia per sostenere il progetto Stadio a Pietralata che per l’esigenza avvertita da tutta la cittadinanza di rispondere ai comitati dell’ostruzionismo e dei no a qualsiasi opera si paventi a Roma”, dichiarano dal Comitato Pro Stadio Roma.

“Questo è uno di quei giorni che leggendo il comunicato dei bastian contrari non possiamo far a meno di chiarire i molti aspetti tirati in ballo. Non è infatti vero che dei soggetti pubblici partecipanti alla conferenza dei servizi preliminare hanno espresso parere negativo al progetto, anzi hanno espresso parere favorevole. Come ogni progetto di questa importanza è evidente che in questa fase vada a raccogliere le osservazioni da tutte le autorità preposte per integrarle nella progettazione definitiva. E’ il caso della mobilità dove sicuramente ci sono delle criticità ma è anche evidente che la progettazione definitiva è tutta da fare e ci sarà ampio spazio per risolverle come il caso della cosiddetta villa romana che come sta avvenendo anche sulla Metro C sarà sicuramente valorizzata dal progetto urbanistico. Sulla viabilità pensiamo ad esempio ad una preferenziale per mezzi pubblici e le ambulanze come anche ad una ztl durante gli eventi che consenta solo a chi ha un posto prenotato in un garage e ai residenti di accedere alla zona, misure risolutive che se abbiamo pensato noi sicuramente saranno già in mente a chi sta progettando con competenza questo intervento. Il problema delle case già espropriate tocca le sensibilità di tutti, anche le nostre, auspichiamo che il Comune si faccia carico della tematica con tutti gli abitanti. Ribadiamo che il progetto stadio è il volano per creare un quartiere direzionale, bello e moderno che va ben oltre i suoi confini con il quartiere direzionale sui terreni di Fs già progettato e autorizzato dal Comune e il Print di Pietralata che porterà da qui a breve bellezza e modernità alle aree limitrofe allo stadio. Con le previsioni attuali il progetto vale circa il 20% dell’insieme dei redditi degli abitanti del Quarto Municipio, è quindi un’occasione unica di sviluppo da non perdere. Il Sindaco Gualtieri, l’Assessore all’Urbanistica Veloccia e il Presidente del Quarto Municipio Umberti hanno la nostra piena fiducia e ci mettiamo a completa disposizione da residenti e conoscitori del posto per qualsiasi confronto necessario”.