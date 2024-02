Comunita energetiche rinnovabili? Un convegno

Nel corso degli ultimi anni abbiamo sentito spesso il concetto di “comunità energetiche”, ma cosa sono in realtà? Quali benefici portano all’ambiente e alla collettività? Perché sono la soluzione per il futuro? Queste e tante altre, sono le domande a cui si cercherà di dare risposta mercoledì 7 febbraio 2024, nel corso di un incontro in via di Torre Annunziata 1 (piano 1).

Interverranno per discuterne Dario Tamburrano (già europarlamentare del Movimento 5 Stelle) e esperti della comunità scientifica dell’Università La Sapienza di Roma.

Le altre info nella locandina.