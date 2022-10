Con Gli Amici Di Conca D’Oro sulle orme del fiume Aniene

L’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS, ha organizzato una nuova passeggiata a piedi per scoprire la natura e biodiversità presente nella riserva naturale dell’Aniene.

L’iniziativa sulle orme del fiume Aniene http://concadororoma.blogspot.com/2022/10/evento-gratuito-di-passeggiata-piedi.html vuole essere occasione per scoprire il fiume Aniene e l’aspetto naturalistico e storico di questo luogo.

Partendo dal parco delle Valli, su un percorso di circa 5 km ed adatto a tutti, anche per anziani e famiglie, scoprire un paesaggio insolito ed unico in un contesto urbano come la città di Roma.

Appuntamento domenica 16 ottobre ore 10.00 al parco delle Valli, entrata di via Val D’Ala 19.