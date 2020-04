Conca D’Oro un quartiere speciale

In questo periodo di quarantena l’associazione di promozione sociale “Gli Amici Di Conca D’Oro – APS” è operativa sui social e sfrutta nel modo migliore questo strumento che spesso per tanti gruppi è solo un luogo di sfogo personale.

Subito si è capito l’importanza di utilizzare il gruppo social di Facebook che l’associazione ha attivo da qualche anno per aiutare le persone in questo contesto difficile ed alleviare le difficoltà nel rimanere a casa.

Elenchiamo una parte di quello che hanno fatto e stanno facendo per il bene della collettività, la prima iniziativa molto importante è quella di segnalare i negozi della zona che permettono di portare i prodotti a casa, non solo spesa o generi alimentari ma anche farmaci, giochi ed altri prodotto con il quale i commercianti si sono resi disponibili a portare gratuitamente a casa.

Questo anche per evitare che la gente esca e soprattutto le file davanti ai supermercati.

Sempre in ambito commercio anche quella di indicare i negozi e supermercati dove sono presenti file e dove invece no, in questo modo permettono ai residenti di sparpagliarsi nel quartiere evitando in questo modo di fare file. Questo modo è efficace ha visto nei membri attenzione e si segnalano costantemente i supermercati dove è presente la fila o dove manca per esempio il lievito di birra.

Altra iniziativa è stata quella di pubblicare sul gruppo, foto e video delle persone che in alcuni orari della giornata alle 12.00 e 18.00 suonavano e cantavano, questo anche per distrarsi dal brutto momento che si viveva.

Proprio su questa iniziativa, che in Largo Valsabbia è nata una mascotte che piace a genitori e bambini il dinosauro.

Un simpatico residente ogni giorno balla e cantava, un dinosauro buono che scaccia virus per la felicità di genitori e bambini che aspettavano con il volto sorridente l’uscita di questo simpatico animale.

Ma il gruppo Facebook Gli Amici Di Conca D’Oro arriva anche a Vigne Nuove, dove un membro residenti in quella zona, chiede al gruppo come intervenire per uno sciame di api, così Emanuele che conosce Enrico per l’evento di costruzione arnia https://concadororoma.blogspot.com/2020/02/corso-di-costruzione-arnia-top-bar.html lo chiama e lo fa mettere in contatto con Simona. Enrico con la sua gentilezza e professionalità interviene dopo poco due ore rendendo sicura l’area con tanto di applauso dei residenti che temevano per la loro sicurezza visto che erano circa 30 000 api.

Ma anche ricette e tecniche di riutilizzo, siti utili di svago, insomma un gruppo di grande interesse in questo momento difficile.

Un gruppo come pochi in Italia che aiuta e che fa rete, un gruppo dove l’associazione vuole far germogliare un valore importante, l’amicizia e l’amore per il prossimo.

Per coloro che vogliono partecipare, possono visitare il gruppo https://www.facebook.com/groups/concadoro/

Emanuele Mattei