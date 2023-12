“Concerto Gran Galà di fine anno e Natale 2023” dell’Orchestra Nova Amadeus

Dopo il successo dei più recenti appuntamenti musicali della XXXI Stagione Concertistica dell’Orchestra Nova Amadeus, che si realizza sotto l’egida del Ministero della Cultura, prosegue nel Lazio il programma di concerti di quest’anno che volge al termine.

Il prossimo appuntamento con la grande musica è fissato per sabato 23 dicembre 2023 alle ore 21:00 quando, al Teatro San Luca di Roma (Via Luchino dal Verme, 50), andrà in scena il “Concerto Gran Galà di fine anno e Natale 2023”. Questo attesissimo appuntamento musicale prevede l’esecuzione tra le più belle sinfonie e arie d’opera di Strauss, Verdi e Puccini, eseguite dall’Orchestra Nova Amadeus diretta dal M° Mirca Rosciani. Interpreti: il tenore Delfo Paone e il soprano Anastasia Demchenko.

La XXXI Stagione Concertistica dell’Orchestra Nova Amadeus si è svolta tra Roma e altre località del Lazio con un ricco calendario di appuntamenti. La Stagione si è aperta all’inizio di quest’anno, nel mese di gennaio, a Genzano (RM) con “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi, un concerto realizzato nel suggestivo ambiente di Palazzo Sforza Cesarini con la partecipazione del solista Lisa Green. Tra gli appuntamenti più importanti dell’Orchestra Nova Amadeus ricordiamo il concerto “La musica francese” con brani di Gounod, Ravel e Debussy eseguito nel mese di febbraio nella Chiesa del Preziosissimo Sangue di Roma e, nel mese di aprile la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Segni (RM) ha accolto il concerto “W.A.Mozart Requiem K 626 in re minore per Soli, Coro e Orchestra”.

Numerosi poi gli appuntamenti che si sono svolti quest’ estate, tra giugno e settembre, che hanno allietato il pubblico con concerti svoltisi tra Anagni, Rignano Flaminio, Prato Favale e Roma. A partire dall’autunno numerosi gli appuntamenti musicali dedicati ai grandi compositori come Bach, Mozart e il concerto “Il Romanticismo di Wagner“ eseguito a inizio dicembre a Genzano (RM) presso il Cinema Chyntianum e diretto dal M° Lucia Bonfiglio.

L’Orchestra Nova Amadeus nasce a Roma nel 1992, con lo scopo di diffondere la cultura musicale e l’arte attraverso il coinvolgimento di giovani musicisti e di esperti professionisti, interpretando repertori lirici e sinfonici nei più importanti Teatri in Italia e nel mondo. La Direzione Artistica è affidata al Maestro Giusi Petti che, forte delle esperienze professionali condotte nel percorso della sua carriera, contribuisce sia alla crescita della compagine orchestrale che delle prospettive della Nova Amadeus, attraverso una programmazione fatta di alta qualità artistica, ma sempre con una forte attenzione al gusto delle nuove generazioni.

Il programma completo e gli aggiornamenti della XXXI Stagione Concertistica sono consultabili sulla pagina Facebook dell’ Orchestra Sinfonica e Associazione Nova Amadeus oppure sul sito www.novaamadeus.com

Concerto “Gran Galà di fine anno e Natale 2023” dell’Orchestra Nova Amadeus

sabato 23 dicembre 2023, ore 21:00

Teatro San Luca – Via Luchino dal Verme 50, Roma

Per informazioni: Teresa Loffredo – Cell. 3277619523 – E mail: info@novaamadeus.com