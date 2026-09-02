Concerto Jovanotti al Circo Massimo, il piano viabilità

Sabato 12 e domenica 13 settembre è in programma il doppio concerto di Jovanotti al Circo Massimo.

Come di consueto, sono previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico della zona.

A partire da inizio giornata del 12 settembre, da trenta minuti dopo la mezzanotte e sino a cessate esigenze del giorno successivo, sarà disposto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta, anche tramite la rimozione forzata, lungo via delle Terme Deciane, via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca, via di valle Murcia, piazzale Ugo la Malfa.

Dalle 10 dell’11 settembre sarà disposta l’interdizione al transito veicolare di via dei Cerchi (tra Via di San Gregorio e via di San Teodoro – passaggio pedonale lato Palatino).

Dalle 20.30 dell’11 settembre l’interdizione al transito veicolare interesserà via del Circo Massimo, nella sola direttrice da Piazza di Porta Capena a Via della Greca – passaggio pedonale lato statua Ugo La Malfa. via dell’Ara Massima di Ercole, in ambo le direttrici – passaggio pedonale lato Comando I Gruppo Polizia Locale di Roma Capitale, via della Greca, nella sola direttrice da Via del Circo Massimo a piazza della Bocca della Verità.

Dalle ore 23 dell’11 settembre, chiusura totale (veicolare e pedonale) delle strade precedentemente indicate.

Dalle 12 del 12 settembre, e sino a cessate esigenze del 13 settembre, sarà disposto un adeguato servizio di viabilità per poter eventualmente anticipare la chiusura dei piani stradali sopra indicati, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove.

Dalle 22 del 12 e 13 settembre e sino al termine degli eventi musicali, verrà disposta la sospensione in ambo i sensi di marcia, della fermata della metropolitana Linea B-Circo Massimo con contestuale chiusura dei relativi ingressi di superficie.

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