Concorso internazionale per nuove varietà di rose, premio Roma 2024: al via la 82ª edizione

Oggi Sabato 18 Maggio dalle 18 al via la cerimonia di premiazione della 82ª edizione del Concorso Internazionale per Nuove Varietà di Rose. Premio Roma 2024.

Il premio, istituito nel 1933, è considerato uno degli appuntamenti di maggior prestigio nazionale e internazionale nella presentazione di varietà “inedite” di rose destinate al commercio e alla ricerca florovivavistica.

La prima edizione si svolse il 10 ottobre del 1933, nel Roseto di Colle Oppio, alla presenza della Contessa Mary Gayley e di alcuni rappresentanti delle istituzioni. I giurati provenienti da Italia, Francia, Olanda, Belgio e Lussemburgo scelsero le prime due regine: per la categoria “rose italiane” vinse la varietà Saturnia, ottenuta dall’ibridatore Domenico Aicardi di Sanremo.Per la categoria “rose straniere” vinse la varietà spagnola Condesa de Sastago, del rosaista Pedro Dot.

Per permettere l’installazione delle strutture da Martedì 14 a Venerdì 17 Maggio via di Valle Murcia sarà chiuso al pubblico.

L’ingresso per la visita al settore collezione del Roseto sarà da Clivio dei Publicii, 3 con orari invariati (8.30 – 19.30 dal Lunedì alla Domenica).

Sabato 18 e Domenica 19 Maggio, per lo svolgimento dell’evento, resteranno chiusi tutti e 2 i settori collezione e concorso.

Il Roseto verrà aperto alla cittadinanza, in di via di Valle Murcia per assistere alla Premiazione e ammirare le rose vincitrici dalle 18 alle 20 del 19 Maggio

In seguito la zona concorso sarà aperta al pubblico dal 20 Maggio, a partire delle ore 15 invece il settore collezione dalle 8:30.

Dal 21 Maggio al 16 Giugno, i due settori (collezione e concorso) saranno aperti dal lunedì alla domenica, dalle 8.30 alle 19.30 con ingresso libero e gratuito.

Per prenotare una visita guidata nei periodi di apertura del Roseto Comunale è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo rosetoromacapitale@comune.roma.it oppure chiamare il numero 06.5746810 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12.



Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca sul pulsante ↙ Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------clicca sul pulsante ↙---------------------------------------------------------------------------

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati