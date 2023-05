Continuano i furti nelle scuole del V Municipio di Roma

Il 5 maggio 2023 è iniziata la festa dei 50 anni di Tor Tre Teste, programmata anche per i giorni successivi, il 6 maggio e domenica 7 maggio. Quale cronista di Abitare A, il 5 pomeriggio ho partecipato ad un incontro presso il Centro Culturale Lepetit, in via Roberto Lepetit 86, e dopo i saluti istituzionali e quelli degli organizzatori della Festa, alle ore 18,00 circa c’è stata la Premiazione lavori dei bambini delle scuole del quartiere.

Appunto le scuole del quartiere: le bambine/i delle scuole elementari, le ragazze/i delle scuole medie, le/gli insegnanti delle scuole di Tor Tre Teste.

Il “futuro” del quartiere (come loro lo vorrebbero), e non solo.

Solo un paio di mesi fa, il nostro giornale ha dovuto informare i lettori dei dodici furti in una scuola di Tor tre Teste, precisamente all’Istituto Comprensivo Olcese, nell’omonima via Olcese al civico 16..

Eravamo a fine marzo, ancora in inverno. Nemmeno è iniziato il mese di maggio, la primavera, e dobbiamo replicare l’informazione: i ladri, nonché i vandali, si sono ripresentati in tre altre scuole del V Municipio: Olcese plesso via del Pergolato 112 , Gioiosi anatroccoli e Ferraironi plesso Rosa Parks e I.C. Luca Ghini plesso Marconi .

In una nota congiunta il presidente del V Municipio Mauro Caliste, e Cecilia Fannunza assessora alle Politiche scolastiche hanno dichiarato: “ abbiamo sollecitato interventi delle forze dell’ordine e portato la cosa all’attenzione dell’Osservatorio per la sicurezza territoriale, del Campidoglio e dei Dipartimenti. Siamo vicini alle comunità scolastiche e comprendiamo bene gli sforzi a cui sono chiamati ogni volta che occorre sistemare tutto in fretta per l’arrivo degli alunni e fare la conta di ciò che è stato sottratto. Più volte abbiamo chiesto al Sindaco e agli Assessori competenti che gli allarmi degli edifici scolastici vengano collegati al Numero Unico Emergenze che permetterebbe alle forze dell’ordine di intervenire prontamente ed individuare i responsabili “.

Mauro Caliste, Presidente del Municipio V e Cecilia Fannunza assessora alle Politiche scolastiche, erano presenti presso il Centro Culturale Lepetit alla “Premiazione lavori dei bambini delle scuole del quartiere”.

E a margine dell’incontro festoso se ne è parlato sia con i rappresentanti municipali che con il dirigente scolastico e confidiamo tutti che vengano prese le adeguate misure.

Quanto ai ladri e ai vandali, auspichiamo, insieme agli onesti cittadini, che vengano assicurati alla giustizia.