Continuano le scorribande negli asili nido e nelle scuole materne del Municipio V

Asilo Nido e Scuola Materna di via Perlasca hanno nuovamente subito un’intrusione e furto. Oltre a generi alimentari, asportato anche pentolame e materiali dei bambini come pannolini e bavaglini.

Oggi seduta del Consiglio del V Municipio con Audizione dell’assessore alla Scuola Cecilia Fannunza che ha relazionato su quanto sta facendo il Municipio per arginare quello che è ormai un vero e proprio attacco alle strutture per bambini.

In difficoltà anche le famiglie in quanto ad ogni intrusione c’è la conseguente chiusura delle strutture al fine di procedere alla indispensabile ed obbligatoria sanificazione degli ambienti.

Prima dell’audizione dell’assessore Fannunza, il presidente del Consiglio David Di Cosmo ha dato la parola a genitori di bambini che frequentano sia i Nidi che le Materne e fra questi al Sig. G. Minafra che tra l’altro ricopre anche l’incarico di presidente del Nido l’Ape Birichina di via Giorgio Perlasca che, oltre a subire un’intrusione nella notte di domenica 26 ha visto segnalato dal personale una nuova intrusione nella mattina di lunedì 27 mentre il personale era intento alla sanificazione.

Minafra e Valente oltre a chiedere un urgente incontro con il Prefetto e il Municipio per ottenere oltre alle risorse necessarie, hanno chiesto anche una vigilanza attiva delle strutture in quanto ormai le ripetute intrusioni stanno creando problemi sia ai bambini che alle loro famiglie. Gli stessi hanno anticipato che il coordinamento dei genitori sta lavorando per fare una grossa manifestazione per il 31 maggio.

Il consigliere Fabio Piattoni ha parlato di una ormai prossima delibera della Regione Lazio in cui sono previsti finanziamenti mirati per aumentare la sicurezza attraverso la tecnologia indispensabile a difendere le strutture. Sono intervenuti in difesa delle strutture, dei bambini e delle difficoltà che stanno subendo le famiglie anche i consiglieri Pacifici e Poverini.

Abbiamo fatto più incontri ad alto livello, ha detto l’assessore Fannunza e dovremmo essere vicini alla firma di un accordo che consenta il collegamento delle segnalazione direttamente attraverso il numero unico del 112 che dovrebbe velocizzare l’intervento delle Forze dell’Ordine, cosa purtroppo oggi non possibile il quanto l’accesso avviene attraverso il Comando della Polizia Locale che è risaputo ha la disponibilità di una sola pattuglia nelle ore notturne.

Non resta che incrociare le dita e sperare che questa benedetta firma sull’intesa avvenga al più presto.

Resta poi il mistero sulla regia di queste raffiche di intrusioni e furti, a meno che non si voglia credere che siano il frutto di una emulazione perversa della devianza giovanile o di sbandati affamati a cui oltre agli alimenti che riescono ad arraffare hanno anche la necessità di dotarsi anche di pentole e attrezzi da cucina. Non resta che augurarci che le indagini fatte dalle Forze dell’ordine portino quanto prima a dei risultati. Una cosa è certa, così non può continuare!

