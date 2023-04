Contratto di servizio Ama: dall’Assemblea capitolina ok ai distretti di Municipio

L’Assemblea Capitolina ha votato le Linee Guida per il nuovo contratto di servizio dell’Azienda Municipale Ambiente, che indicano l’introduzione delle “AMA di Municipio” come uno dei principali asset per ottimizzare il funzionamento dell’Azienda su base territoriale.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella strategia complessiva di potenziamento della Dirigenza della municipalizzata – ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale – con l’introduzione di nuove figure mirate a ricoprire ruoli strategici funzionali ai nuovi compiti che l’Azienda dovrà svolgere per garantire la migliore e più efficace attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale”.

Il 20 aprile 2023 alle ore 16, nella Sala Laudato Si’ in Campidoglio, ci sarà una prima occasione di incontro e di confronto sulle AMA di Municipio, con la partecipazione del Sindaco, dei Presidenti e Assessori municipali e dei diversi livelli dell’Azienda, per l’avvio del nuovo assetto di AMA su base municipale.