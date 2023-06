Contributo affitto, online bando per annualità 2022

Online l’avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativo all’annualità 2022.

Fino a 2.000 euro a richiedente, per un totale di 15 milioni e 800 mila euro, utili a chi è in difficoltà a pagare l’affitto. Le domande, con il nuovo sistema interamente digitalizzato, si possono effettuare direttamente online o, qualora necessario, recandosi nei Punti Roma Facile, uno per Municipio, o contattando i recapiti presenti sulla pagina.

“In 15 mesi abbiamo pagato tutti gli ammissibili dei contributi 2019, 2020 e 2021 – ha sottolineato l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi – andando a ripescarne alcuni che non avevano avuto soldi nel 2015“.

Roma Capitale ha interessato il Governo affinché rifinanzi i fondi per il contributo all’affitto e per la morosità incolpevole, che non sono mai abbastanza per rispondere alle reali esigenze della popolazione.

Per i dettagli del bando, trovate qui maggiori informazioni: scadenza il 13 agosto 2023.