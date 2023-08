Contributo dei VM per la giornata Mondiale dell’Aiuto Umanitario

Roma Sabato19 agosto 2023 i Ministri Volontari di Scientology (abbreviato VM) hanno dato il loro contributo per la giornata Mondiale dell’Aiuto Umanitario intensificando le attività di pulizia e riqualificazione della città. Hanno lavorato per tutto il giorno raccogliendo 30 sacchi di ogni tipo di rifiuto e 90 bottiglie di vetro

L’attività dei VM è iniziata la mattina nella zona di Roma Casalotti, è stata ripulita la via da rifiuti, estirpato arbusti e rovi da McDonald’s fino al civico 377 di Via della Maglianella

Il pomeriggio altre 2 aree.

Parcheggio Maresciallo Diaz, già ripulito in passato, è stata fatta manutenzione

Ministero Esteri, prossimità, dove in Viale dei Giusti della Farnesina c’era un piccolo accampamento di persone con un camper ed una macchina, che stupite hanno chiesto “Perché lo fate?” E i VM hanno risposto “Semplicemente per migliorare l’ambiente”

I VM hanno cercato di coinvolgere la piccola comunità che si era accampata, dando loro dei guanti per raccogliere i rifiuti, questi hanno fatto un tentativo ma dopo un po’ se ne sono andati con il loro camper lasciando libera l’area

Nella zona è stata trovata una vera e propria discarica che è stata ripulita da stoviglie padelle, pannolini usati, scatolette di tonno, pesto e altro ancora

“Ringraziamo, per il supporto e la collaborazione, i responsabili AMA dei Municipi XIII e XV e l’Assessora Cinzia Giardini del XIII Municipio” dice Il portavoce Mario Caradonna che ricordando le parole del fondatore di Scientology LR Hubbard continua

“Un Ministro Volontario è una persona che aiuta il suo prossimo come opera di volontariato, ripristinando lo scopo, la verità e i valori spirituali nella vita degli altri. Un Ministro Volontario non chiude gli occhi di fronte al dolore, al male e all’ingiustizia dell’esistenza”. I Ministri Volontari vivono secondo il motto che “Something can be done about it” ( Si può fare qualcosa a riguardo.)

Per chiunque voglia unirsi, nuovo appuntamento è per sabato 26 agosto

Altre Info: Mario Caradonna – Cell 348-54.87.375