Corbezzoli! A L’Isola Felice a Centocelle

“Finalmente abbiamo iniziato! – informa Catia Yakamoz in un post su facebook – Ieri, 30 novembre 2022, presso lo spazio de L’Isola Felice a Centocelle, abbiamo messo a dimora un bel corbezzolo.

Sarà la prima di una serie di varietà che stiamo preparando e che porterà il selvatico in città. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di recuperare e salvaguardare il selvatico spontaneo in città per favorire lo sviluppo della biodiversità in ambiti fortemente antropizzati.

Graditissima, inoltre, la presenza di un giovane volontario che ha collaborato durante le fasi della piantumazione”.