Coronavirus: alcune buone “norme di sopravvivenza”

Vorrei condividere con voi alcune buone “norme di sopravvivenza” , in questo momento estremamente complicato, che nessuno di noi avrebbe mai pensato di vivere.

Innanzitutto non credere a tutto quello che circola sui social e su whatsapp: un esempio su tutti, acqua calda e limone pare curino qualunque condizione, dal mal di gola al cancro, da anni… Di sicuro non vi farà male, ma non spererei nel suo potere “curativo”.

Solo fonti ufficiali

Usate solo fonti ufficiali per informarvi, come il sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus), dove troverete, oltre agli aggiornamenti sui nuovi casi, anche le smentite di diverse fake news circolanti.

Un altro sito utile è quello dell’Istituto Superiore di Sanità, (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/aggiornamenti), il quale propone anche consigli e suggerimenti su come avere stili di vita corretti in questo periodo, sulle attività motorie da poter fare con i bambini in casa e non meno importante, le traduzioni dei documenti di valutazione del rischio prodotti dall’ECDC (European Center for Disease Control and Prevention), ovvero il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie Infettive. Eviterei di passare le giornate alla ricerca di informazioni, poiché quelle davvero importanti vengono comunicate tempestivamente da tutti i media, e incappereste inevitabilmente in una montagna di fake news che finiscono per alimentare la paura.La paura tuttavia è nostra amica se serve a prendere tutte le precauzioni necessarie a limitare la diffusione del virus. Soprattutto perché parliamo di un virus di cui ancora non conosciamo bene le caratteristiche, pertanto meglio esagerare in prudenza.

Quali Precauzioni?

Passiamo alla pratica, cosa dobbiamo fare?

Cominciamo dal mantenere la distanza minima di un metro dalle altre persone e dall’uscire il meno possibile, cercando di fare la spesa una-due volte alla settimana al massimo, indossando sempre una mascherina e dei guanti usa e getta se possibile. Le mascherine chirurgiche, quelle più semplici composte da diversi strati di carta, sono usa e getta, pertanto non vanno riutilizzate (sarebbe molto rischioso). Inoltre sarebbero da cestinare prima dell’ingresso in casa, insieme ai guanti eventualmente usati, così da lasciare il virus all’esterno. Appena tolti i guanti sarebbe buona norma usare una soluzione a base alcolica per disinfettare le mani, e lavarle bene con acqua e sapone alla prima occasione (strofinando bene tutte le parti delle mani: palmo, dorso, spazi interdigitali, prestando particolarmente attenzione al pollice e alla punta delle dita che vanno fatte ruotare sul palmo). Sarebbe bene anche evitare di usare il cellulare mentre facciamo commissioni, in modo da non contaminarlo, oppure dobbiamo disinfettarlo imbevendo un fazzoletto di carta con un po’ di soluzione a base alcolica. Buona norma sarebbe anche evitare di camminare in casa con le scarpe con cui usciamo. Per finire, non bisogna uscire assolutamente se si ha qualunque sintomo respiratorio, dal “naso che cola” fino a tosse e starnuti. Infine, per qualsiasi dubbio chiamate il vostro Medico di famiglia.

Seguendo poche regole ce la faremo!

Grazia Pia Prencipe