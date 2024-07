Di Biase (Pd), non chiudere reparto disturbi alimentari Umberto I Roma per ferie

A seguito di quanto pubblicato dal quotidiano “Il Corriere della Sera Roma” la deputata del Pd, Michela Di Biase, fa sapere con una nota che depositerà un’interrogazione urgente al ministro della Salute, Orazio Schillaci, perché “una struttura pubblica che si occupa di disturbi alimentari non può chiudere per un mese per ferie.

Quanto denunciato oggi nel servizio rappresenta un’assurdità. Sto depositando un’interrogazione urgente al Ministro Schillaci perché su questa vicenda si faccia chiarezza, sarebbe gravissimo se la denuncia corrispondesse al vero”. L’interrogazione parlamentare riguarda la chiusura temporanea del centro per i disturbi alimentari dell’Umberto I di Roma.

“La questione sollevata dall’associazione Fenice richiede interventi urgenti per fare luce sulla reale operatività del reparto, presso quella struttura sanitaria sono in terapia ragazze con patologie che richiedono cure costanti – aggiunge Di Biase -.

È forte la preoccupazione per loro e per le famiglie. Al ministro Schillaci si chiede di intervenire non solo per fornire le necessarie spiegazioni sulla vicenda ma soprattutto per attivarsi, affinchè sia garantita la necessaria presa in carico delle pazienti e assicurare la continuità nelle terapie”.

