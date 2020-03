Coronavirus: aperto Columbus Covid 2 Hospital

Oggi è stato aperto ed è operativo da questa mattina il Columbus Covid 2 Hospital.

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha espresso, anche a nome di tutta la città, il suo apprezzamento per l’apertura del nuovo centro ospedaliero per la cura del Coronavirus.

“Nel giro di una settimana è stato aperto un ospedale per accogliere malati di coronavirus a Roma. È una grande impresa al servizio dei cittadini, per la quale ringrazio il Policlinico Gemelli e le persone che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo in tempi così rapidi. Il mio pensiero va anche a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario che lavorerà al suo interno. Questo straordinario impegno nella lotta al coronavirus deve ricordarci che ciascuno di noi è chiamato a fare la sua parte, anche con piccoli gesti. Colgo quindi l’occasione per ricordare l’importanza di restare nelle proprie case e di rispettare le indicazioni del Governo” dichiara Raggi.