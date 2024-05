Corsi pubblici di giardinaggio edizione 2025, al via le prenotazioni

Corsi pubblici di giardinaggio edizione 2025: dalle h 12 del 2 maggio via libera alle prenotazioni, scrivendo all’apposita casella di posta: corsigiardinaggio@comune.roma.it. Hanno la precedenza all’iscrizione coloro che non hanno frequentato il corso in una delle due edizioni precedenti a quello richiesto.

Le lezioni teorico-didattiche avranno luogo presso la Scuola Giardinieri di Roma, all’interno del Parco di San Sebastiano, con docenze realizzate da personale interno all’amministrazione. L’ampio programma affronta diversi argomentiç: dalla vita delle piante alla loro coltivazione e manutenzione, dalle tecniche di realizzazione di un giardino alla manutenzione degli impianti e degli arredi da giardino.

I moduli didattici sono rivolti a tutte le fasce di età, anche senza alcuna competenza in materia di giardinaggio. Il corso teorico è integrato da seminari in aula e visite guidate, lezioni applicative, con carattere dimostrativo, presso punti di interesse del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.

I corsi, di norma, hanno inizio nel mese di Febbraio per terminare entro il mese di giugno. Scadenza per inviare la prenotazione: h 12 del 30 Giugno.

Per ulteriori informazioni, moduli e dettagli, visitare la pagina del Dipartimento Tutela Ambientale

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati