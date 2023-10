Partecipare al Corso Base Shiatsu? Si perché funziona davvero con benefici concreti

Cos’è lo Shiatsu e perché è così diffuso?

A questi interrogativi ci ha gentilmente risposto Livio Bucci, rappresentante di Tatami, Scuola di Shiatsu di Roma.

Il 4 ottobre 2023 siamo passati a trovarlo in via Nicolo Piccinni 57 tra i quartieri Trieste, Vescovio, Salario, dietro Villa Chigi, dove ha sede la Tatami Asd.

Cosa rende questa scuola così speciale e perché è la scelta ideale per chi desidera apprendere seriamente il Shiatsu?

Lo Shiatsu è una disciplina bionaturale di origine giapponese che si è diffusa in modo straordinario anche in Italia. La ragione principale di questa diffusione è che funziona davvero. Chi lo pratica e chi lo riceve sperimenta benefici concreti, e questa efficacia è il motore che spinge sempre più persone a interessarsi al Shiatsu.

Quando è previsto il prossimo Corso Base Shiatsu?

Sarà tra pochi giorni, il 21 e 22 ottobre 2023. Ci tengo a sottolineare che il nostro Corso Base Shiatsu è un’opportunità unica per avvicinarsi a questa disciplina millenaria.

Durante il corso i partecipanti impareranno le tecniche di base per eseguire trattamenti armonici ed efficaci a livello familiare. Abbiamo un massimo di 10 partecipanti per corso, il che ci consente di offrire un’attenzione personalizzata da parte dei nostri istruttori esperti.

Quanto costa partecipare al Corso Base Shiatsu?

Il costo del corso è di 100 euro, compresa una tessera associativa di 25 euro.

Ma perché uno dovrebbe scegliere la Scuola di Shiatsu Tatami?

I motivi per scegliere la Scuola di Shiatsu Tatami sono molteplici. Abbiamo una solida esperienza di trent’anni nella formazione. I nostri istruttori altamente qualificati e i docenti esperti garantiscono una preparazione completa e accurata.

Inoltre, mettiamo una forte enfasi sul benessere degli allievi. Durante il corso, insegniamo l’importanza dell’equilibrio energetico e della postura corretta, assicurandoci che i nostri studenti non solo imparino le tecniche, ma sviluppino anche una consapevolezza del proprio corpo.

Un elemento distintivo della nostra scuola è il nostro approccio basato sulla pratica. Oltre alla teoria, incoraggiamo gli studenti a sviluppare le proprie capacità attraverso l’esperienza pratica.

Inoltre, siamo un ente di formazione convenzionato con APOS, riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Questa affiliazione conferma la qualità e l’integrità del nostro programma di formazione.

Offriamo anche supporti video e dispense per arricchire il processo di apprendimento e forniamo assistenza continua anche dopo il completamento del corso.

Infine, cerchiamo di creare un ambiente accogliente ed ospitale per i nostri studenti, perché sappiamo quanto sia importante un ambiente positivo durante il percorso formativo.

Cosa si può dire agli indecisi?

Vorrei dire a chi è indeciso di non perdere questa occasione unica di imparare il Shiatsu e migliorare la propria vita quotidiana. Lo Shiatsu è una disciplina straordinaria che può portare benefici tangibili sia a livello fisico che mentale, e la Scuola di Shiatsu Tatami è la scelta giusta per chi desidera apprenderla seriamente.

Speriamo che questa intervista possa aiutare molte persone a scoprire il mondo dello Shiatsu attraverso la Scuola di Shiatsu Tatami.

Vi ringrazio per l’opportunità di condividere la nostra passione per il Shiatsu. Siamo entusiasti di accogliere nuovi studenti nel nostro prossimo corso e di aiutarli a intraprendere un percorso di apprendimento straordinario nel mondo del benessere e della pratica dello Shiatsu.

Per chi ne vuole sapere di piu

Se sei interessato al corso e alle nostre attività o per qualsiasi altra informazione, puoi contattare Livio via WhatsApp al 338 628.81.91, o visitare il sito web di Tatami.