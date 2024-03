Corso di fotografia base all’Ass. Culturale “Il Geranio”

Martedì 5 Marzo 2024 alle ore 18.30-20.30 presso l’Ass. Culturale “Il Geranio” in Via dei Rododendri 15 a Roma Centocelle prenderà il via un corso di fotografia base pensato per tutti coloro che, partendo da zero, vogliono iniziare a fotografare approfondendo gli aspetti principali della tecnica e della composizione dell’immagine.

Mettendo subito in pratica ciò che si è imparato in aula con uscite a tema, il docente Damiano Rosa, fotografo professionista con esperienza ultradecennale, guiderà i partecipanti nell’affascinante mondo della fotografia anche con serate, eventi e contest fotografici.

Sito personale di Damiano Rosa: www.damianorosa.it CORSO

FOTOGRAFIA BASE Martedì 5 Marzo 2024

Ass. Culturale “Il Geranio” Via dei Rododendri 15 Roma/Centocelle

Info Whatsapp: +39 3492967805 e-mail: info@damianorosa.it

