Cose da Bagno presenta: “La CASA di Cose da Bagno”

Grandi novità in vista per Cose da Bagno, la storica attività di Centocelle in piazza dei Gerani di arredo bagno e materiali per la ristrutturazione. Per saperne di più abbiamo incontrato le artefici dei prossimi cambiamenti – Patrizia e Laura – nei nuovi ampi locali di piazza dei Gerani 2.

Buongiorno, cosa bolle in pentola?

«Un sogno divenuto realtà. Sta per concretizzarsi ciò a cui stiamo lavorando da mesi: l’ampliamento e la riorganizzazione dei nostri spazi espositivi, grazie ai nuovi locali in piazza dei Gerani 2, angolo via dei Castani».

«Nell’85 siamo partiti in piazza dei Gerani 7/8 con il materiale da ristrutturazione pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, poi 13 anni fa abbiamo inserito le cucine e l’arredamento in via dei Castani 154 ma, avendo poco spazio, gli arredi li vendevamo su catalogo.

Con i nuovi locali, lasceremo in via dei Castani le camere da letto, le camerette e i complementi, mentre in piazza dei Gerani 2 esporremo tutto quello che riguarda le cucine, zona living, porte e parquet. In questo modo potremo offrire al cliente la CASA completa, dai materiali per ristrutturazione a tutti gli arredi».

Per quando è prevista l’inaugurazione dei nuovi spazi?

«Gli intoppi burocratici sono stati notevoli e ripetuti e questo ci ha causato un continuo rimandare la data (di mese, in mese, in mese, in mese…) ad oggi il nuovo spazio è già aperto al pubblico e funzionante.

Quindi invece che una classica inaugurazione faremo una vera e propria festa in occasione dei nostri 40 anni di attività la prossima primavera».

In una intervista di oltre 10 anni fa avevamo chiesto a Patrizia (la mamma di Laura) se e come fossero cambiati i comportamenti dei clienti?

“Con l’avvento della crisi – rispose – il cliente desidera comprare un prodotto di qualità ad un prezzo sempre più basso. Questo dato di fatto ci porta a lavorare il doppio e ad avere una pazienza quasi infinita. La volontà di acquistare ci sarebbe anche, ma purtroppo sono i soldi che mancano”.

Quale è oggi la situazione?

«Il nostro cliente cerca un prodotto di qualità, ricerca l’estetica e il dettaglio. Mantiene sempre un occhio vigile al prezzo, però è disposto a spendere un po’ di più per qualcosa di valore, di design e made in Italy.

Ora la divisione è netta: chi vuole solo risparmiare va dalla grande distribuzione mentre se viene da noi qui in negozio è perché vuole una attenzione diversa, vuole e deve essere seguito e consigliato nelle sue scelte.

Il cliente di questi ultimi anni richiede più tempo e attenzione, perché cerca un prodotto di marca e di qualità superiore.

Quindi si!, il cliente è cambiato rispetto a prima.

Questo comporta una maggiore fatica da parte nostra, che però è compensata dalla soddisfazione di vedere un cliente appagato nell’aver trovato ciò che cerca, che desidera e riesce a creare un ambiente diverso nella sua casa, grazie anche al nostro servizio e ad un prodotto eccellente.»

Rispetto ad anni fa le case sono mediamente di metratura inferiore, questo come si ripercuote sulla vostra attività?

«Implica studiare gli spazi in ogni minimo dettaglio perché ogni spazio deve essere utilizzato al meglio.

I clienti vogliono mobili esteticamente accattivanti ma capaci di contenere molto.»

Vendere prodotti di design aiuta in questo?

«Sì, rende le case più accoglienti e piacevoli, nel colore, nelle forme con arredi molto belli e funzionali.»

Quali saranno i colori predominanti degli arredi dei prossimi anni?

«Quello del 2023 è stato il blu ottanio e lo sarà ancora per tutto il 2024. Per il 2025 sarà il rosa antico (e tutta la gamma della tonalità mattone).»

In sintesi cosa trova un potenziale cliente da voi?

«Da noi si trova ‘La CASA di Cose da Bagno‘, uno spazio dedicato completamente alla casa, dalla ristrutturazione all’arredo completo, con una superficie di 500 metri e il supporto dell’architetto che assiste il cliente in tutte le fasi».

Contatti

Cose da Bagno sito internet, Telefono: +39 0623231021.

Orario: Lunedì : 15,30/19,30. Martedì / Venerdì : 9,00/13,00 – 15,30/19,30. Sabato : 9,00/13,00 – 15,00/19,00

