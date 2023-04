Così il secondo incontro sulla sicurezza a Colli Aniene

“Si è tenuto, il 15 aprile 2023 il secondo degli incontri programmati, il primo si era svolto il 16 Ottobre 2022, per affrontare uno dei temi più vicini agli interessi dei cittadini: la sicurezza degli anziani e non solo loro, contro le truffe, furti e rapine, organizzato dal Comitato di Quartiere di Colli Aniene, in collaborazione con la Polizia di Stato – Commissariato di San Basilio.

E’ noto che negli ultimi tempi, nel nostro quartiere, sono notevolmente aumentati questi crimini sia nei confronti degli anziani ma, anche, nei confronti degli altri abitanti con effrazioni nelle abitazioni che mettono a rischio, a volte, l’incolumità personale.

Per sensibilizzare gli abitanti si è tenuto questo incontro nel teatro della Parrocchia di Santa Bernadette Soubirous, messo a disposizione del Parroco Don Giulio a cui va il nostro ringraziamento per la sua disponibilità.

Alla presenza dell’Arma dei Carabinieri, Comandanti delle caserme di Santa Maria del Soccorso, Comandante Pignalosa, e di Tor Sapienza, Comandante Perna, della Polizia Municipale IV Gruppo, Fioroni e Ventini, i Funzionari della Polizia di Stato, Cinalli e Pica, hanno affrontato tematiche molto importanti da adottare nella vita quotidiana: attenzione nelle proprie case a non far entrare sconosciuti che utilizzano ogni tipo di espediente per carpire la fiducia del malcapitato; attenzione a non farsi avvicinare dagli estranei mentre si fa la spesa, nel ritirare contanti presso i bancomat oppure nel ritirare la pensione all’ufficio postale, attenzione a chi si rende disponibile a darti una mano senza motivo.

Sono stati presentate varie ipotesi di casi le cui modalità vengono adottate dai malviventi per effettuare le truffe.

Cittadini presenti, oltre alla pressante richiesta di un presidio del territorio più assiduo, anche con la creazione di un nuovo Commissariato o di una stazione dei Carabinieri, hanno presentato esperienze personali, di parenti ed amici, partecipando attivamente al dibattito con domande rivolte alle Forze dell’Ordine presenti, le quali invitano, fortemente, i Cittadini, che hanno subito il reato, a presentare sempre la denuncia affinchè si riesca ad avere contezza del loro numero e consentendo così una migliore distribuzione delle forze dell’ordine nel territorio, aumentando il loro numero, ove necessario.

Comitato di Quartiere Colli Aniene Bene Comune, nella persona della Vice Presidente Masella, ha richiesto un controllo più assiduo del territorio anche creando sinergia e collaborazione tra le varie Forze di polizia, per mettere in atto tutte quelle azioni di prevenzione e repressione per debellare/ridurre gli eventi delinquenziali.

Il presidente Santucci ha evidenziato la necessità di una raccolta firme per richiedere un presidio di sicurezza.

All’evento ha partecipato anche il Presidente Massimiliano Umberti il quale, nel suo intervento ha affrontato le problematiche del nostro quartiere, in un confronto aperto con i cittadini presenti.”