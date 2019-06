Cremonini musealizzerà l’importante sito archeologico di via Prenestina-via Tor Tre Teste

Nell’ultima seduta della Commissione LLPP municipale, presieduta da Christian Belluzzo che da sempre ha visto in positivo la richiesta a realizzare un progetto che oltre a dare lavoro ad una settantina di persone, amplierà anche l’offerta culturale che il sito archeologico potrà offrire, si è fatto il punto sull’iter burocratico che porterà alla realizzazione di due piccoli immobili destinati a ristorazione (via di Tor Tre Teste-Prenestina) su un’area di circa 5.000 mq di proprietà del Gruppo Cremonini.

Il progetto ha visto da sempre l’ostracismo della Giunta Boccuzzi che da sempre, almeno a parole, ha dichiarato la sua avversità al cemento. Ma il Gruppo Cremonini non ha mollato e, dopo aver risposto ai no con il TAR, ha incassato a suo favore anche la sentenza inappellabile del Consiglio di Stato a cui il Gruppo è stati costretto a ricorrere.

Un parere negativo quello del municipio ingiustificato rispetto sia agli esigui metri cubi di cemento, tutt’altro che una colata e a alle opere contenute in un progetto condiviso con la Sovrintendenza per la valorizzazione di un sito archeologico di rara bellezza che comprende oltre a dei manufatti e una necropoli, anche di un tratto dell’antica Via Prenestina di cui ogni tanto ne viene rilevato un tratto, fino ad emergere totalmente dal sottosuolo all’altezza di Valle Martella/Zagarolo/Palestrina.

Un’altro ritrovamenti archeologico di rara bellezza e grandezza era venuto alla luce durante la realizzazione del Piano di Zona Prampolini, ma la Sovrintendenza capitanata da Stefano Musco, recentemente scomparso, a causa della cronica mancanza di fondi per una adeguata messa in sicurezza del patrimonio archeologico ha dovuto ricorrere (dopo tutti gli studi necessari), alla ricopertura del bene, di cui oggi rimane in superficie poco più di un tombino.

Fortunatamente questa volta, nel caso di Tor Tre Teste, non sarà così e di questo dobbiamo ringraziare i legali dell’azienda e il progettista Ing. Umberto Domenici oltre alla caparbietà del Gruppo Cremonini che ancora una volta ha dimostrato che, oltre a essere Leader nel campo della ristorazione e alimentazione a livello Mondiale lo sono anche da mecenati per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio Archeologico.

Adesso non ci resta che aspettare il tempo necessario per tutte le autorizzazioni necessarie, si parla di una decina di mesi e poi finalmente anche il municipio V potrà vantarsi di avere un’altra perla tra le sue meraviglie. Dopo Porta Maggiore, la Basílica Sotterranea, il Torrione, il Mausoleo di S. Elena, le Ville del Parco Archeologico di Centocelle, la Villa dei Gordiani anche la valorizzazione del sito di Tor Tre Teste (di cui ci siamo occupati in tutti questi anni) che contribuirà a “rigenerare” questo snodo importante sulla via Prenestina, arricchendo un percorso archeologico molto importante per tutta Roma.