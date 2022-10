Cuore 21 e Centro 21, al servizio dei ragazzi con disabilità intellettiva

Cuore 21 è una cooperativa sociale che nasce a Riccione nel 2015, come braccio operativo dell’associazione di volontariato Centro 21, dall’idea di alcuni soci e delle educatrici che stabilmente seguono i ragazzi con disabilità intellettiva.

Centro 21 è un’associazione di volontariato che nasce nel 1993, formata da familiari di persone con sindrome di Down oltre che da alcuni volontari, amici e simpatizzanti.

Quante volte abbiamo trattato l’argomento con qualche amico predisposto, quante volte l’abbiamo abbandonato.

È difficile, non c’è conoscenza, non c’è esperienza, abbiamo bisogno dell’aiuto di qualche associazione, ce lo siamo detti. Non abbiamo fatto nulla.

Qualcuno l’ha fatto.

Abbiamo voglia di imparare, abbiamo voglia di fare esperienza, abbiamo bisogno di aiuto e abbiamo individuato l’associazione di volontariato, abbiamo individuato la cooperativa sociale

Possiamo iniziare a “lavorare”, per ora…. su un’dea.

Mi ha colpito sul sito di Centro 21:

AbbeceDario (s)ragionato sulla Sindrome di Down e la disabilità in genere.

A come Affettuosi

B come Buoni:

C come Coscienti

D come Diversi

E come Eterni…… bambini

F come Fantastici

H come… come… ah già: H..andicappati

I come… Insieme,

JK come J.K. Rowling, creatrice di Harry Potter. la “mamma” del maghetto “speciale”,

L come Lenti

M come Mongoloidi, ….(senza parole)

N come Normali, perchè sono speciali

O come Ostinati

P come Pigri

Q come Quarti…. la medaglia di legno in gara

R come Rispettati…. quel che meritano

S come Semplici

T come Testardi

U come Unici

V come Veri

W come WWW…….viva

X e Y come… XX e XY, sono femmine con cromosomi sessuali XX, sono maschi se ne hanno una XY. Vivono le stesse passioni, pulsioni, sentimenti, sogni… di ogni essere umano che appartiene ad una metà precisa del cielo

Z come Zuzzurelloni

Qualcuno dice: sono chiuse in casa le persone con sindrome di Down; qualcuno dice che i genitori non vogliono farli vedere.

Noi diciamo che nessuno si accorge di loro.