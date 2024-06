Cuore di tenebra a Nemi domenica 9 giugno

A Nemi, Museo delle Navi Romane (Via Diana 13), domenica 9 giugno ore 17,30, la Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio e Teatro Mobile con Urban Experience presentano CONRADIANA.Tra ombra e tenebra. Walkabout in occasione del centesimo anniversario della scomparsa di Joseph Conrad, l’autore che più di tanti altri ha associato il viaggio all’esplorazione dell’anima oltre che dei territori, sfidando i confini. Teatro Mobile con Urban Experience affronterà testi come Cuore di Tenebra e La Linea d’ombra per un’esperienza teatrale itinerante innervata di conversazioni con i partecipanti sulla condizione limite del viaggio come iniziazione. L’ascolto in cuffia sollecita gli spettatori ad un approccio di alterità rispetto alle rappresentazioni convenzionali, trasportandoli in un mood rafiofonico che riconfigura la percezione acustica e spaziale.

A Roma, nell’ambito di IperFestival interverremo con due azioni. Una mercoledì 12 giugno, alle ore 11, Walkabout nell’Arcadia Felix condotto da Carlo Infante – Urban Experience. Conversazione radionomade nell’outback (in piena corrispondenza con il titolo tematico dell’IperFestival: Hic sunt leones) dell’Appia Antica, in Cava Fabretti (via Tor Carbone 97b, bus 765 da Arco di Travertino, fermata 74947, ampiamente consigliato quel bus, facci sapere se vieni a info@urbanexperience.it visto che alle 11.15 chiuderemo il cancello). Si andrà in walkabout, connessi via radio, nell’outback (ciò che è “fuori” anche se dietro l’angolo) dell’Appia Antica. All’altezza del V miglio della Regina Viarum c’è una cava abbandonata, un ecosistema non solo naturale ma minerario (nell’innesto tecnologico-meccanico dell’industria estrattiva di pozzolana e leucitite, il “sampietrino”) che rivela l’impronta dell’eruzione vulcanica di 200.000 anni fa del Vulcano Laziale. E’ la Cava Fabretti, anche detta Arcadia Felix da Marsilio Fabretti nello spirito del suo antenato, fondatore dell’Arcadia, Raffaele Fabretti (Urbino 1618- Roma 1700) che potremmo definire primo soprintendente dell’Appia Antica, in quanto Principe delle romane antichità quando era consigliere di Papa Alessandro VII. Il walkabout a cui parteciperà Giorgio Fabretti, antropologo e filosofo della Scienza, sarà un brainstorming serrato sulla crisi ecosistemica provocata dall’Antropocene e la resilienza urbana che non si adatta alla convenzionalità. Giovedì 13 giugno s’interviene al Mattatoio-La Pelanda (Piazza O. Giustiniani 4) alle ore 17 per un talk sull’esperienza del Walkabout nell’Arcadia Felix del giorno precedente, in cui rifettere sul metodo del foot footage e un dibattito a seguire sul tema dei Confini.

A Roma, al Mattatoio-Città Dell’Altra Economia (Largo Dino Frisullo) venerdì 14 giugno, nel contesto del Buffalo Roots Film Festival si svolgerà Foot Footage, un format d’innovazione formativa per esplorare e ricombinare la memoria audiovisiva, esplorando a piedi (foot) luoghi che evocano repertori filmici da riusare (footage) . Un metodo per armonizzare il mondo dell’audiovisivo con la cross-medialità curato da Urban Experience sul principio del performing media basato sull’interazione tra i media digitali, interattivi e mobili e il territorio. Nell’edizione 2024 del Festival (vedi il report dello scorso anno, con il video WREP) il walkabout che espliciterà il metodo Food Footage esprimerà una funzione di laboratorio radionomade in walkabout, come asset formativo per i Web Reporter & Creator. Dettagli sull’evento.

