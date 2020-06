Cura del Verde: “Perché nel IX municipio si interviene sempre nelle stesse zone?”

“Perché nella cura del Verde nel IX Municipio si interviene sempre nelle stesse zone a discapito di altre? È intollerabile che la manutenzione venga fatta solo in alcune aree a detrimento di altre e fregandosene dell’indirizzo politico espresso in Consiglio. All’esito della Commissione Ambiente, dopo quanto emerso dagli uffici, temiamo che la programmazione degli interventi nel IX Municipio sia oggetto di indicazioni o peggio, “disposizioni”, che concentrerebbero la maggior parte dell’attività in talune aree, penalizzando così interi quartieri nella manutenzione del Verde.”

Questa la denuncia del consigliere della Lega Davide Bordoni, vicepresidente in Commissione Ambiente e del Capogruppo in IX Municipio Piero Cucunato.

Ci attiveremo – proseguono – ai fini di un accesso agli atti unitamente ad una interrogazione alla presidenza del Municipio. In base a quanto percepito in Commissione la spiegazione dell’abbandono di aree come Trigoria, Fonte Meravigliosa, Ferratella, Torrino e Mezzocammino, Fonte Laurentina, Castel di Leva e Laurentino risiederebbe nell’insolito “modus operandi”, impartito agli uffici preposti alla cura del Verde, di concentrarsi in alcune zone dimenticandosi di altre. Un episodio grave ma plausibile visti i precedenti: ad esempio, i fondi destinati alla manutenzione dei parchi e del verde pubblico sono stati impegnati per censire gli alberi. Le motivazioni che non ci sono soldi non reggono più, dopo i nostri emendamenti con risorse in Bilancio, ci sono eccome e grazie al lavoro della Lega per il IX Municipio”.