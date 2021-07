Dal 17 luglio il festival prenestino tiburtino

Nell’ambito del Festival del distretto archeo-rurale dell’Agro RomanoTiburtino Prenestino che si svolgerà a partire dal 17 luglio, l’Associazione Ponte Lupo e il FAI – Delegazione di Roma hanno organizzato quattro serate all’insegna della cultura e della sensibilizzazione sull’importanza di questi luoghi.

A partire dal tardo pomeriggio del 17 sarà possibile partecipare ad una visita accompagnata a cura dei volontari del FAI che condurrà i visitatori alla scoperta del più famoso tra i Giganti dell’Acqua: Ponte Lupo. Straordinario esempio di ingegneria idraulica risalente al II sec. a.C. realizzato per consentire all’Aqua Marcia di superare il Fosso dell’Acqua Rossa, Ponte Lupo si erge in un contesto di incontaminata campagna romana, all’interno della tenuta di San Giovanni in Campo Orazio di proprietà sin dal 1600 del Baliaggio di San Sebastiano della famiglia Barberini. La visita, di durata circa un’ora, riguarderà gli aspetti costruttivi ed architettonici di questo “Gigante dell’Acqua” senza trascurare la storia degli acquedotti e l’interessante contesto archeologico-ambientale circostante, oggetto di azioni di bonifica, valorizzazione e tutela da parte della proprietà. A seguire i visitatori potranno accomodarsi nella cavea naturale di fronte Ponte Lupo ed assistere allo spettacolo in calendario come da programma

Segnaliamo in particolare anche la visita guidata a Ponte Lupo di domenica 18 luglio, a cura di Zaccaria Mari (vedi locandina sottostante)

Programma

17 luglio – “Le Rovine di Adriano” con Urbano Barberini, Paolo Damiani, Nello Trocchia

21 luglio – Incontro con il Premio Strega Edoardo Albinati

24 luglio – “Roma e i Casamonica” incontro con Nello Trocchia

31 luglio – “In memoria di una signora amica” – Omaggio a Franca Valeri con Pino Strabioli, Sabina Guzzanti, Orsetta De Rossi. Momento musicale del Centro Diffusione Musica

Appuntamento ore 18.30, con termine dell’evento entro le ore 20.30. Per motivi organizzativi ed assicurativi, non è possibile partecipare solo ad una delle due parti dell’evento.

Luogo appuntamento: Via Polense SP49a Km 30,100 circa (ingresso area parcheggio sulla destra, percorrendo la strada in direzione di Poli). Geolocalizzazione a questo link

INFORMAZIONI PER LA VISITA: i visitatori sono pregati venire muniti di scarpe da escursione in quanto dall’area parcheggio andrà percorsa una strada sterrata di circa 800mt, per un tratto abbastanza ripida. Non sono presenti bar, né servizi igienici.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Evento aperto a tutti con contributo di partecipazione:

Iscritti FAI: 8,00€

Non Iscritti FAI: 10,00€

Prenotazioni al link faiprenotazioni.fondoambiente.it