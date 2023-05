 Dal 24 al 27 maggio, 10 realtà teatrali di Roma per la rassegna OVERGROUND

Da mercoledì 24 a sabato 27 maggio 2023 al Teatro Palladium dell’Università Roma Tre arriva la nuova rassegna “Overground”, che riunisce dieci realtà teatrali della città di Roma in un unico palinsesto dedicato al teatro contemporaneo indipendente e alle produzioni giovanili: il Teatro Biblioteca Quarticciolo, il Teatro Trastevere, il Teatro Tordinona, il Teatro Fortezza est, il Teatro Basilica, l’associazione Calpurnia – ex Mercato Torre Spaccata, il Teatro della Dodicesima, il Centro Sociale La Strada, Carrozzerie N.O.T insieme al Teatro Palladium porteranno il pubblico in un viaggio immersivo di quattro giorni all’interno della preziosa scena emergente. Una importante occasione di networking tra piccole e medie realtà teatrali indipendenti del territorio romano.

Nata su iniziativa del Presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium Luca Aversano, la rassegna “Overground” apre un inedito spazio per le proposte artistiche di giovani gruppi o artisti singoli emergenti che generalmente si muovono in circuiti diversi da quelli ufficiali.

Tra i principali obiettivi del progetto, che si colloca nell’ambito delle attività di Audience Revolution (progetto FUS di formazione del pubblico realizzato con il contributo del Ministero della Cultura), c’è anche quello di favorire i processi di reciproca conoscenza e scambio, al fine di attrarre, ampliare e far incontrare i pubblici diversi del Teatro Palladium, delle compagnie in scena, delle realtà che le propongono.

La rassegna si inaugura mercoledì 24 maggio alle ore 16.30 con una tavola rotonda curata dai docenti di Teatro del Corso di Laurea in DAMS dell’Università Roma Tre: “Teatro e spazi indipendenti. Racconti di esperienze e prospettive di studi” a cura di Alessandra Ferraro, Raimondo Guarino, Samantha Marenzi, Paolo Ruffini, Gabriele Sofia.

Due gli spettacoli in programma: alle ore 19.00 Spartaco Strit Viú – Viaggio sulla SS 106 ispirato alla lotta di Francesco Nisticò, a cura della Compagnia Teatro del Carro e Residenza artistica MigraMenti. Una proposta del Teatro Biblioteca Quarticciolo.

Alle 21.30 Axolotl, proposto del Centro Sociale La Strada: uno spettacolo di Cactus Teatro con la regia Angela Antonini. Una produzione di Puro Teatro e Teatro Rebis in collaborazione con Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica e C.S.O.A. La Strada.

La giornata di giovedì 25 maggio si apre con lo spettacolo delle ore 17.00 È solo un buco nell’acqua di Simone Corbisiero, proposto dal Teatro Tordinona.

Alle ore 20.00 in scena Tutto e niente di Macedonia Teatro, con la produzione della Associazione Culturale Calpurnia. Una proposta dell’Ex Mercato Torrespaccata/Associazione Calpurnia.

Alle ore 21.30, proposto dal Teatro Basilica: Acarnesi secondo il Gruppo della Creta di Aristofane con la regia Alessandro Di Murro, e l’adattamento di Anton Giulio Calenda e Alessandro Di Murro. Una produzione Gruppo della Creta.

Venerdì 26 maggio alle ore 18.30 andrà in scena Resisti Mattè, spettacolo proposto dal Teatro Trastevere a cura della Compagnia degli Arcani con regia e drammaturgia di Alice Bellantoni. Alle ore 21.30 sul palco Suck my Iperuranio – Per una stand-up comedy triste, ironica, potenzialmente straziante, di e con Giovanni Onorato con la collaborazione di Margherita Franceschi: una proposta delle Carrozzerie N.O.T.. Lo spettacolo è vincitore di #pillole e Luna Crescente, finalista DirectionUnder30 e MArtelive, ed è realizzato con il sostegno di Teatro Studio Uno e Carrozzerie N.O.T..

La giornata conclusiva di “Overground”, sabato 27 maggio, si apre alle 17.00 con la proposta del Teatro Palladium dell’Università Roma Tre, L’isolachenoncè di Blu Yoshimi e Gemma Costa e la regia di Miranda Angeli: un atto unico liberamente ispirato a Le avventure di Peter Pan di J.M. Barrie.

Alle 19.30 andrà in scena la proposta di Fortezza Est Tutte le persone vive di Rosalinda Conti, con la regia di Lorenzo Montanini. Residenza multidisciplinare della bassa Sabina – Teatro Delle Condizioni Avverse. Una produzione Fortezza Est.

A coronare “Overground” alle ore 21.30, sarà la proposta del Teatro della XII Il berretto a sonagli: adattamento dall’omonima opera di Luigi Pirandello con la riscrittura di Andrea Ciccolini e Marco Tempéra, regia di Marco Tempéra.

Performance outstage in luoghi “inesplorati” del Teatro Palladium: Aridità | ESSEREMATERIA del Collettivo Overlimbs, che prenderà vita giovedì 25 maggio alle ore 18.15 e venerdì 26 maggio alle 19.45.

Ingresso giornaliero con biglietto unico a €5 disponibile al botteghino e in prevendita su Boxol al link https://www.boxol.it/TeatroPalladium/it/advertise/overground/462544

Info: staff.palladium@teatropalladium.it.

Info

Piazza Bartolomeo Romano, 8 – Roma Tel. 06 57332772

www.teatropalladium.com

E-mail: biglietteria.palladium@uniroma3.it