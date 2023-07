Dal cimitero delle carcasse

Una volta eravamo alberi. Alberi “comuni”, a parte qualche cedro, tipo lecci, robinie, ailanti, eucalipti, non certo come quelli “di pregio” dei parchi e giardini delle ville storiche romane. Eppure al pari loro, per nostra natura, capaci comunque di essere “a servizio” dell’ecosistema nell’assicurare ossigeno, difesa del suolo dall’erosione, tutela della biodiversità, riparo per gli uccelli e gli animali e tanta ombra nelle giornate assolate.